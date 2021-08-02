降二級後疫情穩定　行政院評估8月10日進一步鬆綁可能性

行政院長蘇貞昌今（2）日召開擴大防疫會議，針對全球疫情概況、防疫及醫療物資整備情形以及疫苗施打情形，以及警戒降為2級後相關管制措施執行情形等議題進行討論。

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行政院發言人羅秉成轉述指出，指揮中心在會中說明，全球疫情持續升溫，Delta變異株流行擴大，而周邊國家包括中國，疫情都有擴散現象。而國內目前警戒已降級近一週，狀況趨於穩定；有關防疫及醫療物資部分，目前經盤點皆為充足，酒精的供銷情形正常，1cc/3cc針具之庫存及調度情形也皆有掌控，而高流量氧氣治療機目前亦已按各醫療院所的需求配送；目前疫苗施打人口涵蓋率為33.48%，計次人口比為35.11（劑/每百人），共已施打825萬人次。

蘇貞昌於聽取指揮中心報告後表示，鑒於國際疫情尚未趨緩，週邊國家亦有疫情擴大或擴散情形，因此邊境管制仍需維持強度；而國內在上月27日警戒降級後，在防疫措施的適度鬆綁下，疫情仍保持穩定，感謝相關部會在這個過程中制訂指引並確實宣導，也請指揮中心及各部會持續觀察疫情發展情形及相關防疫措施之落實情形，並請行政院秘書長李孟諺於本週邀集相關部會再次盤點相關管制措施執行狀況，並研議是否得於本月10日後進一步適度鬆綁相關管制措施。

今日與會人員包括行政院副院長沈榮津、李孟諺、羅秉成、政務委員黃致達、唐鳳、指揮中心指揮官陳時中、經濟部長王美花、教育部長潘文忠、內政部次長陳宗彥、衛福部次長薛瑞元、石崇良、疾管署長周志浩、副署長莊人祥、羅一鈞。