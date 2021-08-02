煮水餃也不會？男丟下鍋尷尬　行家一看抖「原因」：正常

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友分享自己煮水餃，結果全部都黏在一起，自己也非常傻眼。（圖/翻攝抖音＠xiangxiang0726）

如果是冷凍水餃有黏在一起要先分開再丟進去喔，不然就會這樣

常溫退冰太久產生水氣，全黏在一起了，下次記得不要退冰那麼久