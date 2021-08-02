煮水餃也不會？男丟下鍋尷尬 行家一看抖「原因」：正常
水餃方便料理，口味多變又具有飽足感，尤其現在防疫期間，不少人都會到賣場購買水餃來囤放，只要肚子餓，下鍋幾分鐘就可以馬上吃，非常便利。不過，近日就有網友分享自己煮水餃時，結果丟下鍋後卻超尷尬，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-02 11:26:51
一名網友在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「為什麼我煮出來的水餃變成這副德性啊？」只見影片中，撈起來的水餃並不是粒粒分明，而是全部黏在一起，就算撈起來放在盤子上，根本不知道從哪邊開始吃，也讓原PO自嘲「我看我還是先去點知名鍋貼店的水餃就好」。
貼文一出，網友紛紛笑翻「怎麼會這樣啊，超好笑」、「還用水餃打手機鏡頭，快笑死XD」、「我第一次看到有人不會煮水餃啦」、「連煮水餃也很難是嗎？XD」、「慘了！這種不會煮水餃的，女兒不給嫁」、「怎麼真的有人連水餃都不會煮啦，我真的要笑瘋了」、「無法想像連水餃都有人不會煮欸」。
不過，也有內行網友點破原因「大概率你退冰太久了，他的皮就會這樣黏再一起」、「如果是冷凍水餃有黏在一起要先分開再丟進去喔，不然就會這樣」、「常溫退冰太久產生水氣，全黏在一起了，下次記得不要退冰那麼久」、「冷凍水餃要先一個一個掰開，才能入鍋喔」、「常溫退冰太久會這樣很正常，不然就是你沒有掰開就直接丟入，最後全部黏在一起」。（編輯：張嘉哲）