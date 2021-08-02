吳亦凡3字一夕間被消失　林俊傑掃到颱風尾喊告

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網友昨（1日）發現，吳亦凡個人微博「Mr_凡先生」、工作室微博「吳亦凡工作室」已經搜尋不到，連抖音、百度貼吧、QQ音樂等平台都找不到與吳亦凡相關貼文，甚至參演的戲劇介紹頁面，他的名字都變成「1337000」，「吳亦凡」3字在大陸網站完全消失，「全平台封禁吳亦凡帳號」火速登上微博熱搜。
不少網友感嘆昔日小天王淪落至此，7年個人演藝成績一夕歸零，「吳亦凡涼涼了」、「真的查吳此人了」、「前無古人，不知道有沒有來者」、「到底是多嚴重啊」、「真的是讓人太不敢相信了」！
此外，網上近來也瘋傳林俊傑與吳亦凡相關謠言，所屬的公司JFJ Productions深夜在微博轉貼律師聲明，嚴正警告：「網路並非法外之地，一言一行皆有責任！希望與大家共同營造文明、健康、清朗的網路環境。」要求造謠的帳號刪除不實信息，表明公司持續蒐證中，即將提起訴訟程序，以維護林俊傑的名譽。（編輯：楊穎軒）
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