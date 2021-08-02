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吳亦凡3字一夕間被消失　林俊傑掃到颱風尾喊告

▲林俊傑（右圖）無端捲入吳亦凡事件。（圖／吳亦凡、林俊傑微博）
▲林俊傑（右圖）無端捲入吳亦凡事件。（圖／吳亦凡、林俊傑微博）

娛樂中心／綜合報導

2021-08-02 12:40:11｜2021-08-02 13:45:25

30歲大陸男星吳亦凡被19歲網美都美竹指控誘姦未成年少女，還可能涉及賄賂、毒品等9大罪，北京警方7月31證實吳亦凡遭刑事拘留，沒想到，才隔1天，他擁有5000多萬粉絲的個人微博立刻蒸發，另外，林俊傑近日無端捲入此風波，氣得發聲明喊告。

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▲吳亦凡被大陸官方全面封殺。（圖／中國新說唱微博）
▲吳亦凡被大陸官方全面封殺。（圖／中國新說唱微博）
網友昨（1日）發現，吳亦凡個人微博「Mr_凡先生」、工作室微博「吳亦凡工作室」已經搜尋不到，連抖音、百度貼吧、QQ音樂等平台都找不到與吳亦凡相關貼文，甚至參演的戲劇介紹頁面，他的名字都變成「1337000」，「吳亦凡」3字在大陸網站完全消失，「全平台封禁吳亦凡帳號」火速登上微博熱搜。

不少網友感嘆昔日小天王淪落至此，7年個人演藝成績一夕歸零，「吳亦凡涼涼了」、「真的查吳此人了」、「前無古人，不知道有沒有來者」、「到底是多嚴重啊」、「真的是讓人太不敢相信了」！

▲吳亦凡微博帳號消失。（圖／翻攝微博）
▲吳亦凡微博帳號消失。（圖／翻攝微博）
此外，網上近來也瘋傳林俊傑與吳亦凡相關謠言，所屬的公司JFJ Productions深夜在微博轉貼律師聲明，嚴正警告：「網路並非法外之地，一言一行皆有責任！希望與大家共同營造文明、健康、清朗的網路環境。」要求造謠的帳號刪除不實信息，表明公司持續蒐證中，即將提起訴訟程序，以維護林俊傑的名譽。（編輯：楊穎軒）

▲林俊傑律師聲明。（圖／上海九澤律師事務所官方微博）
▲林俊傑律師聲明。（圖／上海九澤律師事務所官方微博）
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