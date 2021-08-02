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疫情不敢就醫？6成頭頸癌發現已晚期！怕染疫延遲治療將增9%死亡風險

疫情不敢就醫？6成頭頸癌發現已晚期！怕染疫延遲治療將增9%死亡風險
疫情不敢就醫？6成頭頸癌發現已晚期！怕染疫延遲治療將增9%死亡風險

每日健康-每日都做得到的健康

2021-08-02 15:30:45

頭頸癌復發率與死亡率高！疫情期間務必配合治療

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全球新冠疫情持續蔓延，降低民眾前往就診意願，也讓台灣十大好發癌症第六名的頭頸癌拉警報，根據研究顯示，已確診病患，因疫情延遲治療，將增加3至9%的死亡風險，務必配合醫囑治療。台灣頭頸部腫瘤醫學會提醒，癌症進展快速，多數病患缺乏健康意識、擔心治療副作用而拖延治療，導致近6成患者確診已屬於局部晚期或遠端轉移，使治療更棘手。國內頭頸癌男性死亡年齡中位數為59歲，平均餘命與一般男性國人相比，相差約18歲，是最短命的癌症之一。

口腔癌高居第6名！好發年齡層為中壯年

頭頸癌依據原發部位不同，包含口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等，根據衛福部109國人癌症十大死因排名，口腔癌高居第六名。台大醫院副院長暨耳鼻喉科婁培人教授表示，罹患頭頸癌不僅影響外觀，將連帶影響說話、吞嚥、呼吸等重要身體機能。在療程期間副作用大，如牙齒受損、口腔黏膜損害、白血球低下、噁心嘔吐、掉髮，甚至接受淋巴切除區域的手術後遺症導致無法提取重物，生活品質改變與疫情影響之下，使病患治療服從率大幅降低。

中華民國頭頸愛關懷協會楊政杰理事長表示，頭頸癌病患近7成5為中壯年藍領，因社經地位及工作性質，多數接觸檳榔、菸、酒等致癌危險物質時間較早，導致好發年齡層低，病患大多僅為50歲，正值生產力最高的時期，使家庭頓失經濟支柱。

免疫治療來助攻  延長整體存活期

過去十年間，在許多癌症因標靶治療問世而有新進展時，頭頸癌治療始終選擇有限。陽明交通大學校務長兼副校長、台北榮民總醫院腫瘤醫學部藥物治療科楊慕華教授表示，近年免疫新藥出現後，透過免疫節控點抑制劑再度活化被腫瘤細胞限制的免疫反應，得以持續並長期對癌細胞進行免疫T細胞攻擊作用，大幅提升病患生活品質，且具長尾效應。

根據研究顯示，與傳統第一線使用化療合併標靶治療相比，無論是第一線單獨使用免疫新藥或使用化療合併免疫新藥，均可延長整體存活期，提供頭頸癌患者更多治療選擇。

楊慕華教授分享，一位53歲患者，在108年轉診來時已是口腔癌第四期，先前經歷7次大手術，嘗試多次化療、放療與標靶治療，皆對腫瘤生長沒有抑制效果，甚至侵犯頸動脈，曾一度被宣判只剩1個月的生命。經評估後搭配免疫治療，現已穩定持續治療2年。

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