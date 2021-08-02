武漢再現本土疫情　去年6月清零後首次

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張家界此前通報，源自南京疫情的感染者，曾觀賞「魅力湘西」劇場一場演出，超過2000名同場觀眾屬於高危險群。張家界目前已經封城。
武漢今天通報也遭該淮安旅遊團波及。陸媒財新網指出，這是武漢2020年6月宣布疫情「清零」後，首度出現本土病例。
微信公眾號「武漢經開區」今天通報，8月1日晚上在對淮安某旅遊團重點區域駐留人員排查中，發現沌口街一工地唐姓外來務工人員，曾於7月27日在荊州高鐵站候車時，與淮安某旅遊團的活動軌跡存在交集。8月2日上午，唐姓工人及與其密接的6名人員核酸檢測陽性。
通報稱，武漢經開區已將7人送往定點醫院，進行進一步診斷治療，並嚴格按照有關流程，對相關場所、小區和人員採取封閉管理以及環境消殺，開展流行病學調查、核酸檢測等相關處置措施。
江蘇省淮安市此前通報，洪澤區某企業7月22日組織67名員工到湖南張家界旅遊，7月27日自湖北荊州搭乘D3078次列車回合肥南站。截至8月1日，包括導遊在內，該旅遊團已有10人核酸檢測呈陽性。
據中國新聞網報導，湖南湘西州，湖北武漢、荊州、黃岡，海南海口等地均出現與淮安該旅遊團直接相關的感染者。目前，該旅遊團曾搭乘的D3078次列車已停運。（編輯：楊昇儒）1100802