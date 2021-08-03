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2公分大結石堵住腎臟出口 鈥雷射成功轟碎結石北部一名52歲男子，曾檢查出有腎結石問題，後續幾個星期來出現腰痠情況，但當時五月正值新冠肺炎疫情嚴峻，因此強忍到無法忍受才就醫診斷，經檢查發現有兩顆約2公分大的結石堵住左腎臟出口，造成嚴重腎水腫，考量當時中部疫情不嚴重，因此轉診至澄清醫院接受軟式輸尿管腎臟鏡搭配鈥雷射碎石療法，住院兩天就回北部躲疫情，近來回診檢查，兩顆大結石已不見縱影。
軟式輸尿管腎臟鏡加鈥雷射 順理解決患者腎結石江冠忠主任說明，患者兩顆約2公分大的結石剛好卡在腎臟出口的狹窄處，考量結石太大，若採體震波碎石恐效果不佳，但若經皮腎碎石術，因需在腰部開一個傷口穿到腎臟碎石，術後需較長住院時間，因此最後採以軟式輸尿管腎臟鏡加上鈥雷射的碎石術，藉由可彎曲軟式輸尿管腎臟鏡由尿道進入腎臟結石的地方，啟動鈥雷射轟碎結石，讓結石碎成僅0.1公分的粉末狀，再隨尿液自然排出。
腎結石患者應多喝水 有症狀應盡快就醫腎結石與飲食有關，尤其若患者有家族史者，即使將結石粉碎排出，仍有近一半的患者有復發的可能。江冠忠主任強調，腎結石患者平時應養成多喝水習慣，且定期接受門診追蹤檢查，若有相關症狀出現時，也應盡快就醫，避免錯過黃金治療期，造成更大遺憾。
資料來源：健康醫療網 52歲男罹腎結石 憂疫情不敢就醫演變腎水腫
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