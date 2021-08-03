日本大阪4度緊急事態上路　民眾酒照喝街照逛

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日本讀賣新聞報導，雖然「緊急事態宣言」目的是希望透過每個人改變行為模式，進一步抑制疫情擴散，但也令人憂慮頻繁發布宣言會讓民眾對宣言感到麻痺。
大阪府呼籲民眾在宣言期間的8月31日前，避免不必要及不緊急的外出行程，並籲請企業採取遠距工作、在家工作等方式，減少7成員工出勤數。
不過，根據電信業者數據，昨天下午3時在JR大阪站附近外出人潮，僅較前一週同期減少6.6%；大阪街頭外出人潮沒有明顯改變，依然可以看到享受夏日假期的外出人潮。
一名來自岡山縣倉敷市的17歲女高中生說，「很高興能看到奶奶的笑臉」；她在大阪市的奶奶家過了兩天一夜的假期，昨天正要返回倉敷市自宅。
大阪府去年暑假期間並未被發布「緊急事態宣言」，但當時全國知事會（由日本47個都道府縣知事組成的組織）呼籲民眾「線上返鄉」；全國知事會今年也呼籲民眾，避免跨都道府縣的移動。
不過，這名女高中生說，去年因為擔心把病毒傳染給奶奶，所以沒有返鄉探望，「雖然知道今天起宣言上路，但好不容易排好的行程，果然還是要親自探視並陪奶奶聊天比較好」。
大阪站附近有許多電影院，由於正值暑假，不少人氣動畫現正熱映，可以看到不少年輕人或親子檔排隊購票。
一名跟朋友來看電影的16歲高中生說，早就習慣疫情了，完全不會在意，「而且也打了一劑疫苗，我想不會有什麼問題」。
大阪站附近也有不少百貨林立，就算昨天是宣言上路首日，也沒有影響上街購物的人潮。
大阪府今年春天被3度發布「緊急事態宣言」時，百貨公司除了超市及販售生活必需品樓層外，全數被要求停業；不過，這次僅被要求提前在每晚8時打烊。
日前因為從業人員發生群聚感染，到8月1日前全館閉館清消的阪神百貨梅田總店，昨天部分樓層已恢復營業，一名從神戶市來購物的33歲女性黑田繪美說，「為了讓經濟能夠運行，希望百貨公司可以開門」。
由於餐飲店在宣言期間停止供酒，在大阪站附近一處廣場喝酒的4名男性是公司同事，下了班就聚在這裡一同飲酒。其中一名20多歲男子說，病毒可怕，雖然喝酒也不是完全沒有罪惡感，「但如果怕了就輸了」。
這名男子說，在這裡喝酒比起居酒屋可以保持一定距離，而且周圍的人都在喝酒，也不會顯得太過醒目。
日本筑波大學臨床心理學教授原田隆之說，一開始發布「緊急事態宣言」時，很多人對未知事物都有所防備，但現在因為習慣了相同刺激變成「適應」狀態。
原田說，為提高宣言效果，有需要透過調漲高速公路通行費、電車票價等，用物理方式來限制人潮移動。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1100803