振興紓困並重　鄭寶清要政府重視弱勢邊緣人

繼蔡總統於上周民進黨中常會強調振興要與紓困並重的指示後，緊接著行政院便召集部會提出紓困及振興特別預算剩餘1,605億元應用重點與方案，前立法委員鄭寶清針對該政策規劃方向，這兩天風塵僕僕走訪多位立院老友，強調紓困的重要性，建議振興方案要顧及弱勢邊緣人的痛苦，更要便利弱勢者使用。
記者李春台/桃園報導
2021-08-03 15:58:04
鄭寶清受訪時表示，紓困、振興環環相扣，政府照顧民眾要更細心一些，他走訪桃園多處偏鄉，很多民眾紛紛向他表示，許多人會沒有勞健保就是因為失業或處於經濟困境下，平常有些是因病在家、打零工、路邊小販、沿街叫賣修理的工作者，這些人彷彿是這波疫情的弱勢邊緣人，遭受沉重打擊卻往往得不到補助或紓困，而振興卷的使用，對他們來說，是緩不濟急也不容易使用。
與幾位立委老友分別座談時，鄭寶清便提出建議，振興卷放大5倍的做法立意固然甚好，卻不能忽略那些弱勢邊緣人，他強調，應該像補助職業工會勞工一樣，直接發放萬元現金，或是配比卷與現金發放，以兼顧弱勢邊緣人在實務上的使用困難，更不應該落入在現金與紙本爭議中，弱化了原本紓困、補助的政策核心。
為積極讓弱勢邊緣者的心聲，可以傳達給政策規畫者，鄭寶清不但走訪立委，更將該意見向行政單位首長傳達，他認為，政府照顧弱勢的心意固然明確，但也要更貼心一些。