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近視五百度即為高度近視
世界衛生組織(WHO)2015年將高度近視的定義從六百度下修為五百度，另外眼軸大於26.5毫米也可以算高度近視。近視不只是配眼鏡矯正視力就好，近視是一種疾病，近視造成的眼睛結構的改變，包含眼軸的增長，罹患眼睛疾病的風險拉高，度數越高風險越高，一旦產生併發症，容易影響視力、導致視野受損，甚至增加失明的機率。高度近視已經成為台灣人不可逆的失明的主要原因，因此預防高度近視，避免將來產生高度近視的併發症是很重要的。
高度近視易有嚴重併發症
1. 近視眼容易提早白內障，導致看東西模糊：罹患白內障如同透過霧化的玻璃看東西，若是影響視力到一定程度，需要開刀才能處理改善。
2. 近視眼有較高機率罹患青光眼，導致視野受損：一般是先從周邊的視野開始影響，患者不一定會察覺，當影響到中心視野時，往往已經非常嚴重。
3. 近視眼有較高機率罹患黃斑部病變或出血，導致中心視力受損：黃斑部為視力最敏感的區域，若是產生黃斑部病變，往往中心視力會受到影響，有些患者隨著時間症狀會有所改善，有些患者則需靠眼睛玻璃體內注射藥物來抑制黃斑部的病變與新生血管。
4. 近視眼容易增加視網膜裂孔、急性視網膜剝離的風險：因爲眼軸增長造成鞏膜、視網膜變薄，容易在周邊視網膜產生破洞或格子狀變性，甚至發生視網膜剝離。
護眼觀念及良好用眼習慣
1. 定期視力及眼睛檢查：國小學童都有護眼護照，每半年或一年定期視力檢查，許多幼稚園也有視力篩檢項目。約三、四歲開始，家長可以教導小孩看視力表，亦可主動帶至眼科驗光及檢查，若已有近視或其他異常的學童(如弱視、斜視或其他屈光異常)，需更頻繁回診追蹤與治療。小朋友焦距的調節力很強，眼睛過於用力會造成度數的變化，為了排除度數測量可能因為假性近視而偏高，需要點睫狀肌麻痹劑待眼睛的睫狀肌肉放鬆後再次驗光，才會得到準確的數值，另外測量眼軸的長度也是重要的檢查項目之一。
2. 平時多從事戶外運動，每天至少1-2個小時：每日戶外運動可以預防近視的發生與加深。戶外光線刺激視網膜產生多巴胺，可抑制眼球增長。提醒小朋友在學校每節下課時，離開座位走出教室到戶外活動一下，伸展肢體及望遠戶外景色，但也要留意紫外線的傷害，需要時可戴太陽眼鏡保護。
3. 減少過早用眼：小於兩歲的小朋友宜避免觀看螢幕，兩歲以上小朋友觀看3C產品每天不宜超過1個小時。
4. 避免長時間近距離用眼(看書閱讀、寫字畫圖、看手機螢幕等)，每30分鐘要休息10分鐘。休息時間不用太久但頻率要高，避免連續用眼。距離至少35公分以上，周圍環境燈光要充足，電燈光源不閃爍。
阿托平眼藥水(Atropine)與角膜塑型片(Ortho K)
一般傳統眼鏡只能幫助小朋友看得清楚，只有矯正視力、讓視力清晰的效果，卻不能抑制近視度數的惡化，也不能改善近視對眼睛健康的危害。若有近視，建議要努力控制度數，延緩度數加深，以維護眼睛的健康。隨醫學進步，現今有藥物及隱形眼鏡等治療方式可以延緩近視的加深速度。
1. 阿托平(Atropine)眼藥水，長效型治療用睫狀肌鬆弛劑(同時也是散瞳劑)，能夠讓眼球調節的肌肉(睫狀肌)放鬆，達到控制近視的效果。點藥後會有瞳孔放大、畏光及看近模糊，建議戴帽子、陽傘或配戴預防紫外線的太陽眼鏡、變色鏡片以避免強烈陽光。一般先以較低濃度的阿托平眼藥水治療，減少副作用，控制不佳時再考慮選擇較高濃度。
2. 配戴角膜塑型片(Ortho K），晚上睡覺時戴的特殊硬式隱形眼鏡，其作用為對角膜弧度進行壓平，改變角膜屈光度而減少近視度數，同時有矯正及控制度數增加的效果，目前需自費無健保給付。衛生福利部規定使用角膜塑型片的最低年齡為九歲，家長需特別幫小朋友注意清潔等問題，避免角膜感染潰瘍。
研究顯示，單獨使用多焦或雙焦眼鏡並沒有抑制近視惡化的效果，阿托平眼藥水對於抑制近視惡化的效果較角膜塑型片好，但有時需要使用到較高濃度，兩者性質不同，優缺點也不同，選擇因人而異。
預防近視的措施需長時間持續，直到成年之後度數才會穩定。高度近視容易產生併發症，造成視力受損，不僅影響個人生活品質，也會降低生產力造成社會負擔，後果嚴重。要即早預防近視，如果近視了也不能任由度數自由發展，應就醫治療，控制減緩加深的速度，以維護眼睛健康，杜絕因高度近視造成失明的可能。
（文章授權提供／振興醫院眼科部主治醫師 趙育箴）
資料來源：健康醫療網 疫情下視訊工作上課近視飆 失明風險大增
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