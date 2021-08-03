「像戴著灰白濾鏡看世界」憂鬱症為何發生？身邊親友如何避免「踩雷」加重病情？

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憂鬱症是什麼
憂鬱症是一種嚴重影響人類想法、情緒、行為的疾病。
（一）在想法層面，憂鬱症會讓我們陷入負面思考並且在負面想法裡不斷循環。這些想法我們都曾經歷過，像是「我是個沒用的人」、「我很失敗」、「沒有人會愛我」、「沒有人會幫助我」。當我們沒有罹患憂鬱症時，我們會透過和朋友談心、轉移注意力來甩開這些負面的想法。但是罹患憂鬱症的朋友很難這麼做，負面想法會像一首難聽的歌曲，從早到晚在腦中無限次數的播放，這讓他們非常難受但又無法把手伸進腦中關掉那首歌曲。
（二）在情緒層面，憂鬱症會讓我們整天沉浸在負面情緒中。負面情緒包含失望、悲傷、罪惡感、愧疚、生氣、失去希望。大家可以想像我們失戀時的感覺，當發現所愛之人不再愛自己了，是不是會產生無邊無際痛苦、悲傷、絕望的感覺呢？罹患憂鬱症的朋友幾乎每天都被迫浸泡在這樣的情緒中，卻仍要打起精神維持日常生活。
（三）在行為層面，憂鬱症會讓我們失去活力、失去興趣，思考和動作都變得緩慢。本來繽紛的世界像是套上了灰白濾鏡，一切看起來都失去了生氣。原本喜歡看的韓劇、喜歡吃的食物、喜歡的人們都失去他們本來的顏色與味道，所以罹患憂鬱症的朋友會逐漸失去回應世界的意願。
為什麼會罹患憂鬱症
是不是有看過有些人即便在冰天雪地裡跑跳也不會感冒，但是有些人冬天忘了穿暖點出門就重感冒呢？這和我們本身的體質特異性有關，心理疾患也是如此。每個人都有自己獨特的心理脆弱性，當環境的壓力正好擊中我們的脆弱點時，我們的心智就會受到強烈的衝擊。
有人的心理脆弱點是害怕上台說話；有人是家庭關係；有人是親密關係；有人是害怕被評價。記得我們會不小心踩到朋友的「雷」嗎？這就是他的心理脆弱點之一。所以，當我們的心理脆弱點被外力持續踩到時，心理疾患就有可能因此而出現，創傷後壓力症、憂鬱症、恐慌症、焦慮症都有類似的成因。
我要怎麼幫助憂鬱症的親友
記得上述憂鬱症朋友的狀態嗎？他們像是戴了灰白濾鏡看世界，並且腦中迴旋著同一首不想再聽的歌以及浸泡在冰冷的負面情緒中，所以我們可以這樣做：
（一）喚醒對世界的興趣
陪伴憂鬱症的朋友執行過去熟悉的事情，可以喚醒以前在做這件事情的好心情。假設他曾經喜歡烘焙，我們就陪他去烘焙。初時他可能會意興闌珊，但是可以藉由回顧細節，像是過去在烘焙時發生的趣事、某人曾經說過的話、當天的天氣，一步步地喚醒快樂的感受。
（二）降低負面想法的干擾
負面想法像是關不掉的音樂，但它可以藉由被理解而降低強度，因此建議先理解憂鬱症朋友的想法。在傾聽時，可能會聽到憂鬱症朋友對自己的評價，這些評價會和你對他的印象不符合。例如「我業績拿了第一，也不能證明我夠好」、「最近先生對我很好，但我仍然覺得我很糟，不是稱職的妻子」。通常我們會很快地反駁他們，但這樣多半效果不彰。建議傾聽時可以說「我想多聽一些你的想法」、「我想要知道剛剛你提的事情對你造成的影響」。在向你訴說的過程中，他們因此得到了梳理自己想法的機會，也會感覺到你不會批評他的想法，進而獲得安全與平靜的感受。
（三）脫離負面情緒
悲傷、罪惡感、愧疚、煩躁、無望是憂鬱症常見的情緒，但情緒可以藉由被「命名」而得到舒緩的感覺。建議在傾聽憂鬱症朋友說話時，試著去命名他的情緒。例如「剛剛你提到工作衝突時，你看起來有些悲傷」、「聽你說因疫情無法陪伴父母時，感覺你好像有些愧疚」。有些情緒是我們下意識害怕碰觸的，但是被信任的朋友溫和地說出來時，這些情緒會得到釋放，心情也會跟著輕鬆許多。
憂鬱症的親友拒絕溝通時，我該怎麼辦
很少有人天生就不喜與人說話，但憂鬱症的朋友容易因自己獨特的想法與感受而不被他人理解，因此漸漸的就不再和他人談論自己。在我的臨床經驗中，時常會碰到少語、不願意說話的憂鬱症朋友，但是真誠的運用上述分享的方式（認真傾聽、無評論的理解以及陪伴），通常能獲得正向的回應。因此也鼓勵讀者朋友們試試用這些方式協助你的親友，或許彼此都會意外的看見對方新的樣貌。
最後，當您已經努力運用以上方式協助仍進展有限時，也請不要灰心。歡迎您陪伴憂鬱症的親友一同尋求心理健康專業的協助，讓我們協助您們走過這個階段。
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