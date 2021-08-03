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奧運／看莊智淵打球是種感動！「桌球教父」將再戰世錦賽

▲東京奧運桌球男團八強賽後，莊智淵跟對手致意。（圖／體育署提供）
▲東京奧運桌球男團八強賽後，莊智淵跟對手致意。（圖／體育署提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-08-03 19:57:46｜2021-08-03 20:06:16

看「桌球教父」莊智淵打球會有種感動，這種感動不像是跟奪牌有任何關聯，而是看到40歲的莊智淵，還代表我國在奧運賽場上奮戰的精神，光是從這點來看，就很令人感到佩服。

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從小在開桌球館的母親訓練下，莊智淵對桌球可說是有「戒不掉」的熱情，他也曾到中國訓練，學習怎樣精進球技，在母親精心栽培下，莊智淵高中還曾休學一年到對岸加強球技，莊智淵跟中國頂尖球員對打後，他遇強則強，1999年，莊智淵展露頭角，在國際賽越來越有名，甚至在2002年拿下國際桌總單打冠軍，2003年世界排名更一度來到第三名。

不過莊智淵在桌壇有如「孤鳥」，最主要是跟他在代表國家隊出征有關，莊智淵曾透露，國內有些教練對於出國比賽等態度消極，但他總是忍下來，代表過台灣參加過5屆奧運，他最高曾在2012年倫敦奧運打進個人4強，2014年仁川亞運拿下銅牌，但2016年里約奧運結束後，他的確有在思考，是否還要繼續拚下去。

▲東京奧運男團桌球莊智淵給林昀儒建議。（體育署）
▲東京奧運男團桌球莊智淵給林昀儒建議。（體育署）
 

讓球迷覺得最心疼的，是2019年莊智淵原本想要去巴拉圭打比賽賺積分，卻被國內教練認為他要打亞錦賽要參加團體賽，才不會讓其他學弟認為是「有樣學樣」，莊智淵氣到發文，一度想退出國家隊，最後才以老將身分代表台灣出征。

在這屆奧運前，世界排名第27的莊智淵就心中有底，「可能是最後一次奧運」，但不管是打個人賽或是團體賽，莊智淵依舊奮力要爭取佳績，儘管最後他在個人賽16強止步，團體賽8強止步。

但光只是看到他的打球身影，加上教練席選擇把位置留給他人生的「教練」母親，看莊智淵的比賽，勝負已經不再是那樣重要，而是為了國家，他依舊選擇出征。當東京奧運最後一戰團體賽結束，莊智淵去跟德國前球王奧恰洛夫致意，更讓不少台灣球迷熱淚盈眶。

或許就像他說的，這可能是他最後一次奧運，但莊智淵在今年美國世錦賽還會參賽，或許2022亞運會，莊智淵還會繼續代表台灣出賽，逐漸把台灣奪牌希望這幾個字傳承下去，不過還是要感謝莊智淵，這20年來把自己都奉獻給國家。

▲東京奧運男團桌球林昀儒（左到右）教練蔣彭龍、莊智淵、陳建安。（體育署）
▲東京奧運男團桌球林昀儒（左到右）教練蔣彭龍、莊智淵、陳建安。（圖／體育署提供）
 

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