薑絲鮮魚湯用哪種魚最美味？內行推「2好物」：刺少且嫩
魚湯是不少家庭中常見的料理之一，營養豐富又好喝，尤其湯頭的鮮味更是讓許多老饕食指大動。就有網友詢問大家，「煮薑絲鮮魚湯給孩童吃，到菜市場要買什麼魚呢？」問題曝光後引發熱議，釣出許多內行人分享心中正解。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 20:23:19
原PO在臉書社團《家常菜》發文，詢問大家「要煮薑絲鮮魚湯給孩童吃，少刺、肉嫩的魚，到菜市場魚販要買什麼魚呢？」
網友紛紛在底下留言回覆說，「龍膽石斑請老板切片，沒什麼刺，又鮮甜」、「海鱸魚沒什麼刺」、「虱目魚肚片、好市多的真空包裝鱸魚片，都沒刺很方便」、「紅條也不錯魚肉很嫩」、「鱸魚，請老闆把有刺的部位另外包，有肉的就可以給孩子吃。龍膽石斑也不錯，可買無刺部位」、「鱸魚比較適合～最主要是沒腥味小孩會比較喜歡」、「也可以買虱目魚皮..膠質多也沒刺」。
綜觀網友留言，雖然每人主觀口味喜好不同，但「鱸魚」和「龍膽石斑」獲得最多推薦，是網友心中的薑絲鮮魚湯霸主。另外更有網友提醒其他提味佐料，「＋蛤蜊（可再＋嫩豆腐）無敵鮮甜美味啊」、「記得煮鱸魚湯的時候放幾顆蛤蜊，你喝喝看，保證以後會一直想加蛤蜊」、「可以＋山藥跟蛤蜊一起煮湯，很好喝也很營養哦」。（編輯：倪浩軒）