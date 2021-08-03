COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

薑絲鮮魚湯用哪種魚最美味？內行推「2好物」：刺少且嫩

▲有網友詢問大家「煮鮮魚湯用哪種魚最合適？」釣出許多內行人分享心中正解。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有網友詢問大家「煮鮮魚湯用哪種魚最合適？」釣出許多內行人分享心中正解。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 20:23:19

魚湯是不少家庭中常見的料理之一，營養豐富又好喝，尤其湯頭的鮮味更是讓許多老饕食指大動。就有網友詢問大家，「煮薑絲鮮魚湯給孩童吃，到菜市場要買什麼魚呢？」問題曝光後引發熱議，釣出許多內行人分享心中正解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團《家常菜》發文，詢問大家「要煮薑絲鮮魚湯給孩童吃，少刺、肉嫩的魚，到菜市場魚販要買什麼魚呢？」

網友紛紛在底下留言回覆說，「龍膽石斑請老板切片，沒什麼刺，又鮮甜」、「海鱸魚沒什麼刺」、「虱目魚肚片、好市多的真空包裝鱸魚片，都沒刺很方便」、「紅條也不錯魚肉很嫩」、「鱸魚，請老闆把有刺的部位另外包，有肉的就可以給孩子吃。龍膽石斑也不錯，可買無刺部位」、「鱸魚比較適合～最主要是沒腥味小孩會比較喜歡」、「也可以買虱目魚皮..膠質多也沒刺」。

▲台灣已連續10天新冠肺炎零確診案例，中央流行疫情指揮中心5月17日特另準備了龍虎石斑魚湯。（圖／記者顏真真攝）
▲中央流行疫情指揮中心去年也曾在記者會上準備石斑魚湯，當作新增病例連續「加0」的慶祝。（圖／記者顏真真攝）
綜觀網友留言，雖然每人主觀口味喜好不同，但「鱸魚」「龍膽石斑」獲得最多推薦，是網友心中的薑絲鮮魚湯霸主。另外更有網友提醒其他提味佐料，「＋蛤蜊（可再＋嫩豆腐）無敵鮮甜美味啊」、「記得煮鱸魚湯的時候放幾顆蛤蜊，你喝喝看，保證以後會一直想加蛤蜊」、「可以＋山藥跟蛤蜊一起煮湯，很好喝也很營養哦」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.43%6.57%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.61%79.39%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.1%37.9%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀