男星嫩照出土　曝出道以來「最大心魔」

「hito校園聯盟」每年都會邀請電台DJ、知名藝人到校園演講，疫情期間推出全新企劃「HITO小講堂」，首位嘉賓邀請到新一代人氣演員涂善存擔任小講堂主講人，3日晚在IG直播上跟大家見面，分享他的校園生活。

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涂善存事前準備學生時期的照片一一在小講堂上曝光，首先是幼稚園畢業照，白皙的臉龐，可愛的笑容，讓觀看線上直播的粉絲紛紛留言說被融化了，更有人說「小時候就帥成這樣合理嗎？」涂善存看到幼稚園的照片笑說，那時記憶很模糊，不過有件事情非常清楚，就是他換了7間幼稚園，讓主持人Bryan驚呼：「有點誇張。」涂善存也說，由於父親工作關係，要常常搬家，所以跟同學才認識馬上就又轉走了，對於幼稚園生活不是很有印象。

▲▼涂善存公開小時候與大學時期的照片。（圖／Hit Fm提供）

觀看小講堂線上直播的學生提問，在大學被經紀人相中而進入演藝圈的涂善存，出道以來遇到最大的瓶頸是什麼？涂善存說，絕對是自己的心魔，他認為心態真的很重要，有一段時間，他在等待劇組通知開拍，可是這一等就是10個月，就這樣一顆心懸著，而求好心切的他，不禁懷疑自己是否不夠好，就不斷的想去充實自己，做好演員功課，但心裡總是不踏實，有點迷失了自己，後來接了新作品，才又調整好心裡狀態。