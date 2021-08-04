隔夜白飯「加2杯水」丟電鍋！女一開蓋臉綠 內行揭原因
電鍋是我們經常使用到的家電之一，是婆媽煮菜的好幫手，除了能夠煮白飯之外，也能夠加熱食物、做清蒸甚至拿來燉雞湯等等，相當便利。不過，近日就有網友分享自己將隔夜的白飯拿出之後，嘗試要用電鍋重新加熱，但卻失敗，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 12:49:22
原PO在「電鍋廚娘123」臉書社團貼文指出「我將沒有吃完的白飯放到冷凍庫之後，隔天要拿下來用電鍋加熱，現在外鍋倒入兩杯水之後放進電鍋，結果跳起來開蓋之後，發現中間的白飯全部都是冰的！這是為什麼？」只見貼出的照片，加熱後的白飯，不像一般煮好的白飯那樣，看起來有點結塊未均勻受熱的感覺。
貼文一出，網友紛紛回應「你裝白飯的器具錯了...不會導熱」、「用這種碗的話導熱比較困難喔，記得用鐵碗或是不銹鋼內鍋」、「用有孔洞的高深碗盤，應該傳熱效果比較好，我以前用碗盤蒸，冬天時，中間都是冷冷的」、「你的這盤子密度太密啦，根本無法導熱」。
另外，也有網友建議「這種隔夜白飯加熱時，電鍋要蓋著燜10分鐘，讓熱氣再循環一下」、「飯的中間最好挖一個洞，讓它熱氣循環更好，比較不容易中間是冷的！」、「飯的中間留洞，跳起來要燜10~15分」、「無需退冰，重點在蒸好後一定要燜十分鐘以上」、「像我都是加三杯水，跳起來會再讓他燜10分鐘左右」。（編輯：張嘉哲）