《財富老司機》洞察微趨勢　掌握下一波成功商機

人們總希望能有遠見，在面對工作、生活日常能有正確的抉擇。《財富老司機之每週一刻．上車囉！》主持人黃丹在上一集介紹提出「微趨勢」概念的始創者馬克．潘，他所著的《微趨勢》提到七十種微趨勢，範圍涵蓋了財經、教育、政治、時尚到情愛，預測其商機及社會效應。本集將繼續探討馬克．潘與梅樂迪斯．芬曼所著的《未來十年微趨勢：洞察工作、科技、生活全新樣貌，掌握下一波成功商機》帶領讀者看到變化的輪廓，掌握下一波商機。
財經中心/綜合報導
2021-08-04 21:00:00
《未來十年微趨勢》作者馬克．潘為「微趨勢」概念的始創者，《紐約時報》稱他為「細微小事的大師。」他有逾四十年的民調、行銷與策略的資歷，是比爾．蓋茲和英國前首相布萊爾等世界級領袖所倚賴的顧問。他也是比爾．柯林頓和希拉蕊．柯林頓參選總統時的首席策略師，以眼尖發現影響力強大的「足球媽媽」風潮，成功將柯林頓送進白宮而著名。他曾為福特、麥當勞、默克製藥等企業擔任顧問，亦接受過二十餘國政府或政黨的委託，提出政策建議。
另一名作者梅樂迪斯．芬曼是FinePoint公司的創辦人，該公司由公關公司轉型為提升領導力和職場專業能力的顧問公司，授課的重點對象是位高權重的女性，並提供媒體內容與趨勢的諮詢。芬曼擁有超過十三年的寫作經驗，經常為《哈佛商業評論》《富比世》《企業》（Inc.）《高速企業》（Fast Company）《美麗佳人》等雜誌撰稿。
黃丹指出書中提到，雖然促進商品和服務客製化的技術，為我們的日常生活提供了更多的選擇，我們所做出的選擇卻反而變少了，把自己埋在封閉的舒適圈裡。我們原本預期客製化的能力不斷進步，將可以打開一個無遠弗屆的實驗新世界，然而事情正好相反，隨著大家找到他們喜歡的選擇，然後一次次重覆挑選同樣的選擇，我們的社會也變得越加兩極化。
現在零工經濟已經來臨了，自己的人生自己掌握，愛什麼時候工作就什麼時候工作，譬如可以早上的時候幫人家送早餐，中午的時候幫人家送文件，晚上的時候出去開計程車，全部都能自己安排。在家裡工作，能自己掌握與孩子、家人共處的時光，自己能決定何時工作，已經是越來越普遍的一件事，所以很多人此時此刻想的就是，工作雖然有必要，但是適可而止吧，因為生活也很重要。