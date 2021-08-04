「三倍券檢討報告」數字誤差44億 洪孟楷轟：黑數兌換？
民進黨政府振興方案遲遲未定案，目前行政院仍在研擬「五倍券」。國民黨立委洪孟楷拿出去年三倍券後的報告發現，發放券數、銀行兌換總金額，兩者數字誤差竟然高達44億元。洪質疑，「難道連三倍券兌換也有黑數？」
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-04 17:53:04｜2021-08-04 17:53:38
針對「振興三倍券領用、兌付及資源配置執行情形書面檢討報告」，洪孟楷說明，因為紙本三倍券是以3000元去計算、但電子三倍券卻用5700多元計算。跟報告上寫「兌付金額」又不相同，他批評，最基本的結案報告都可以數字兜不攏，國人怎麼能放心？到底有什麼理由非發券不可？
根據報告，去年領取三倍券總人數，共2332萬多人，以全部消費完畢後兌換金額3000元來計算，總數699.98億元，約為700億元，但看報告兌換金額總數高達744.97億元，中間落差44億多元。對此，洪孟楷表示，難道有黑數的三倍券兌換？送至立法院的正式報告竟然數字都交代不清，讓人無法信任。
此外，洪孟楷強調，還要再一個月左右時間發包、印券、配送、領取，無疑不是增加作業成本及群聚風險。去年要求郵局幫忙兌換，但當要打疫苗時卻排除窗口等第一線人員優先施打，這種「需要時當寶、不需要當草」的態度。
洪批評，既然要拿國人的納稅錢來振興，要求立院各黨團表態，尤其是民進黨團認同這種勞民傷財的「印券振興法」，敢為繼續為至少還要拖延一個月的「印券」背書嗎？把簡單的事情複雜做，就是無能政府的象徵。