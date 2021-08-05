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曼谷知名火車夜市傳將永久關閉？反觀疫情下台灣夜市

▲拉差達火車夜市以彩色帳篷、文青風格和熱門美食聞名，傳出永久關閉的消息讓泰國民間相當驚愕。（圖／VISION THAI　看見泰國）
▲拉差達火車夜市以彩色帳篷、文青風格和熱門美食聞名，傳出永久關閉的消息讓泰國民間相當驚愕。（圖／VISION THAI　看見泰國）

記者賴正琳/綜合報導

2021-08-05 16:00:00

四方報報導，泰國最為知名的夜市、觀光客熟悉的熱門曼谷景點「曼谷拉差達火車夜市(Train Night Market Ratchada)」在7月31日傳將永久關閉，消息一出震撼整個泰國民間。雖然8月初有當地媒體致電夜市總管理協會發言人，發現此消息不一定屬實，但仍讓網路上掀起「夜市該如何生存下去」的討論。同樣擁有許多夜市的台灣，該如何在後疫情時代維持經濟又做好防疫，是值得探究的議題。

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曼谷拉差達火車夜市(Train Night Market Ratchada)與席娜卡琳火車夜市(Train Night Market Srinakarin)並列為曼谷兩大火車夜市。疫情爆發前，是所有國際觀光客去曼谷必去的觀光景點之一，地位相當於台灣的士林夜市或逢甲夜市，知名度非常高。尤其拉差達火車夜市以彩色帳篷、文青風格和熱門美食聞名，傳出永久關閉的消息讓泰國民間相當驚愕。

根據《VISION THAI　看見泰國》，日前有多名租賃商家在社群媒體上發文表示，收到曼谷火車夜市的市場管理員通知，表示夜市所有者無法負擔土地費用，因此要求攤商需在14天內撤離。儘管目前官方粉專仍沒有發布正式通知，但此前曼谷火車夜市的官方粉專最後一則消息為，因應防疫，臨時關閉將延長至至7月底。然而，至截稿前，該粉專仍未有最新消息更新。不過，近兩日，有外國媒體致電夜市管理協會發言人，他表示疫情後會捲土重來辦夜市，沒有永久關閉之說，讓人稍微安心。但泰國目前疫情嚴峻，重新營業之路遙遙無期。

英國媒體《Time Out》同樣相當關心這知名夜市的生存與否，在日前表示曾致電市場管理協會發言人，他表示會在確認疫情控制下來後，重啟夜市，現階段只是歇業。這令人震驚的謠言從7月31日開始，從一名叫Ad Lump的貼文開始，該篇文章寫著：「拉差達火車夜市現已正式關閉，因為業主無法再承擔所有責任。」在當時猶如投下一顆震撼彈，國際觀光客和民間百姓都難以接受知名夜市永久停業的可能性。

我國同樣有非常多夜市，台北市和新北市在8月3日宣佈開放餐廳內用，夜市則早在7月底重新開張。在當時，台北市長柯文哲在臉書發文說明開放原因，「如果餐廳可以只限外帶，為什麼夜市不行？根據6月份中央疫情指揮中心發布的「夜市、傳統市場安心採買守則」，只要求減少出入口、落實實聯制、攤商與民眾須全程戴口罩，只限外帶、禁止試吃等。全國暫停營業的11大場所，並不包含夜市。」

台北市政府市場處副處長高群荐說，北市16處列管夜市，因受疫情等影響，包含中正區公館、南機場夜市；萬華區廣州街、梧州街、西昌街、華西街、艋舺夜市，共7處夜市自主停業至7月26日。其餘夜市持續營業但要遵守營運指引，包含降載營業攤販數、限制1小時消費時間及排隊人數。由於台灣在8月有父親節、七夕和學生暑假等等活動，如何在疫情和經濟微解封之間取得平衡，是一場考驗。

如對亞洲疫情系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《香港、星國降級後階段性解封！台灣可參考餐飲開放後情況》以利了解。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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