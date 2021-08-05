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清晨強震！氣象局曝原因　2周內還有規模5以下餘震

▲今（5）日清晨5點50分在宜蘭外海發生規模6.1地震，最大震度為4級，隨後在53分、54分、56分再發生各規模4.5、4.3、5.2的地震。對此，中央氣象局指出，造成本次規模6.1地震的原因是判斷是弧後擴張，預計未來兩週內，還有可能發生規模5.0以下餘震。（圖/氣象局）
▲今（5）日清晨5點50分在宜蘭外海發生規模6.1地震，最大震度為4級，隨後在53分、54分、56分再發生各規模4.5、4.3、5.2的地震。對此，中央氣象局指出，造成本次規模6.1地震的原因是判斷是弧後擴張，預計未來兩週內，還有可能發生規模5.0以下餘震。（圖/氣象局）

記者孫唯容/綜合報導

2021-08-05 09:30:58

今（5）日清晨5點50分在宜蘭外海發生規模6.1地震，最大震度為4級，隨後在53分、54分、56分再發生各規模4.5、4.3、5.2的地震。對此，中央氣象局指出，造成本次規模6.1地震的原因是判斷是弧後擴張，預計未來兩週內，還有可能發生規模5.0以下餘震。

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連續四起地震，震央都位在宜蘭東方，氣象局指出，本次規模6.1地震最大震度在宜蘭，達到4級，其餘新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹、南投、苗栗、台中、雲林都有3級，彰化、嘉義、高雄、澎湖有2級，台南、屏東、金門也有1級。

氣象局地震測報中心副主任吳健富說，規模6.1地震的深度約在16.7公里，雖然搖晃不到一秒，都讓在睡夢中的民眾有感，高雄以北都能感受到地震發生。

吳健富指出，地震發生成因，台灣是一個菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊聚合作用區域，該板塊在花蓮這邊，今天地震在沖繩海槽，因為菲律賓海板塊往東北隱沒，會形成島弧，屬於東北地震帶，目前判斷是「弧後擴張」所造成，這個區域也屬於台灣東北地震帶，因此地震發生機會相當高，台灣有70%的地震在此發生。

吳健富說，今年在花蓮地區發生許多地震，讓民眾相當有感，特別是花蓮壽豐、鹽寮這一帶，根據近10年的統計，每年大約有2到3個規模6以上的地震發生，今年的觀測紀錄在2月7日、4月18都有發生，這是第3個規模6以上的地震。

吳健富表示，本次規模6.1發生所在區域，地震規模都有4-5左右，因此未來1到2周，還可能有規模4-5餘震，規模小於5以下地震都可能在該區域陸續發生。

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