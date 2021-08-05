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蘇貞昌以振興券取代現金　洪孟楷：行政院禁打統編1個月

▲國民黨立委洪孟楷批政府執意發券取代現金，沒有同理心。（NOWnews資料照／記者葉政勳攝）
▲國民黨立委洪孟楷批政府執意發券取代現金，沒有同理心。（NOWnews資料照／記者葉政勳攝）

記者羅婉庭／台北報導

2021-08-05 10:29:23｜2021-08-05 11:16:39

針對行政院不採納發現金紓困，將以發放振興券模式，國民黨立委洪孟楷5日表示，既然執意要發券，請中央長官以身作則，以後行政院支出都禁止打統編，只能用券。

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洪孟楷說，紓困急如救火，行政院卻充耳不聞，擠牙膏似的放消息，就是要再「發券」。意味著至少還要印製再1個月、且行政成本勢必比去年還高，根本無法苦民所苦！執意要發券？就請以身作則，以後行政院支出都禁止打統編，只能用券。看看這樣勞民傷財的方式這些大官們習不習慣？別自己做不到卻苛刻國人！

洪表示，過去行政院統編「03722403」紅遍半邊天，發言人買牛肉麵要打統編、蘇院長買漫畫也要打統編，說穿了，就是方便。先刷卡、後領現，即報即消、方便作業。如今國人要求紓困採廣發現金方式遲遲未獲回應，「大官消費打統編超方便、百姓紓困還要先拿一千換納稅錢真困擾」。

他強調，發券除了印製成本、等待時間，更重要是商家收到券後，要在整理、填寫、去銀行換現金，更多了許多手續和人力。過去2個半月已經沒生意了，現金流出現大問題，再拿券來要餐飲業配合做後續處理，根本折騰民眾。

洪孟楷指出，高雄市議會昨天通過提案，建議中央政府廣發現金，這是代表基層心聲的第一槍。相信後續會有更多議會通過類似提案，典型官逼民反！行政院如果只想高高在上，以為紓困是政府給人民的福利就大錯特錯，「簡單的事情複雜做，這就是無能政府的象徵！」

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