台灣田徑好手站上世界舞台　總統：看在眼裡受感動

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天表示，從2017年世大運、2018年亞運，再到這一次奧運，台灣的田徑好手證明台灣人能夠重新站上世界舞台，和全人類中跑得最快、擲得最遠的頂尖選手一較高下。從短跑、跨欄到標槍，對於這一切的不容易，「我們都看在眼裡，並深深感動」。





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總統中午在臉書發文表示，奧運賽事來到尾聲，要好好謝謝田徑代表隊。昨天出賽的兩位標槍好手黃士峰、黃金右臂-鄭兆村，以及在準決賽止步的跨欄好手陳奎儒，總統對他們說，他們因為沒有達到心目中的成績而失望，但是，總統對他們是無比的欽佩。





總統說，田徑是奧運最競爭的運動種類之一。上次有台灣人跑進男子跨欄準決賽，是37年前的事情了。有台灣選手參加男子100公尺短跑項目，也是25年前的事情了。至於男子標槍，歷史上只有3位台灣人曾踏上奧運賽場，在黃士峰和鄭兆村之前，唯一的一位是1984年洛杉磯奧運的陳鴻雁選手。





她進一步說，從2017年世大運、2018年亞運，再到這一次奧運，台灣的田徑好手證明了，台灣人能夠重新站上世界舞台，和全人類中跑得最快、擲得最遠的頂尖選手一較高下。





總統說，大家也都清楚，在短跑或跨欄項目，世界頂尖選手之間，可能就只有0.01秒的差距。在標槍項目，3次投擲背後，則是十多年光陰的苦練。對於這一切的不容易，「我們都看在眼裡，並深深感動」。





總統謝謝黃士峰、鄭兆村、陳奎儒，謝謝楊俊翰、陳傑、謝喜恩，也謝謝辛苦的教練團。（編輯：張均懋）1100805



