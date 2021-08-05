培訓優秀選手　議員：市府須擬「台中黃金計畫」

我是廣告 請繼續往下閱讀
江肇國指出，根據4月份專案報告來看，運動局連台中出賽奧運的選手都不熟悉，僅列陳傑一位選手，顯見市府對於運動選手的忽視。另外，運動局所編列的預算而言，110年度的獎勵金總額是一億元，但選手培育金總額卻只有二千萬，如此失衡的做法，恐將難以創造或留住優秀選手。
周永鴻表示，台中市基層運動好手一直以來都面臨外縣市挖角，從國中、國小階段就開始被招攬，無論是排球和籃球都有頂尖好手被挖角的狀況。即使是高中排球聯賽七連霸的豐原高商排球隊，和前年打進全國冠軍賽的神岡高工籃球隊，都面臨招生斷層。周永鴻建議教育局和運動局，強化銜接各項運動三級之間，甚至增加重點培育學校，才是提升運動風氣與培養人才的關鍵。
賴佳微也說，盧市長在許多運動場合上說要打造陽光活力運動城，要讓台中成為「酷運動、酷城市」，但現在的培訓金卻是六都後段班，而且以第一名的費用來說，只夠讓選手上健身房，其他的補給品或是請防護員等費用根本不夠，這樣到底是該說「運動酷城市」還是「運動苦城市」？建議市府與其賽後錦上添花，不如賽前雪中送炭，才能吸引人才長留台中。
議員表示，改善運動整體發展，提高優秀選手的獎勵只是其中一環，但不是關鍵。以這次體育署所設定的「黃金計畫」來看，本次東奧台灣選手得獎總數已是以往的數倍，即便沒得獎，選手的比賽成績也是屢創紀錄，為台灣在國際留下深刻印象。台中市若想成為運動員搖籃，應從根本改善，建議市府立即研擬「台中版的黃金計畫」，給予選手更多獲獎前的協助。期盼未來我們不只是發一億給一位金牌選手，而是願意花一億培訓出一位金牌選手。
運動局表示，增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」辦法，提供平時培訓金實際支持，並整合相關資源，讓選手可以安心訓練。這項辦法自108年全國運動會開始施行，連同109年全國中等學校運動會選手，在賽會中獲得金、銀、銅牌選手，每月都可獲得績優獎助金，培育與鼓勵選手再創佳績。
運動局說，以全運會金牌為例，除可獲得30萬元的金牌獎金外，依市府增訂培訓獎助金辦法，每月可再領取1萬2千元培訓獎助金，領取期間直至下屆全國運動會，總計24個月可領取28萬8千元培訓獎助金，加上金牌獎金30萬元，於賽程間共可獲58萬8千元獎金，讓選手更為有感，防止運動人才外流。