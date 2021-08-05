培訓優秀選手　議員：市府須擬「台中黃金計畫」

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運動局表示，增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」辦法，提供平時培訓金實際支持，並整合相關資源，讓選手可以安心訓練。這項辦法自108年全國運動會開始施行，連同109年全國中等學校運動會選手，在賽會中獲得金、銀、銅牌選手，每月都可獲得績優獎助金，培育與鼓勵選手再創佳績。

運動局說，以全運會金牌為例，除可獲得30萬元的金牌獎金外，依市府增訂培訓獎助金辦法，每月可再領取1萬2千元培訓獎助金，領取期間直至下屆全國運動會，總計24個月可領取28萬8千元培訓獎助金，加上金牌獎金30萬元，於賽程間共可獲58萬8千元獎金，讓選手更為有感，防止運動人才外流。