台中學校教室3750待裝冷氣　議員催進度

台中市中小學在9月開學，教室待安裝冷氣還有3750間，民進黨市議員林祈烽和施志昌今(5)日在議會質詢表示，學校教室安裝冷氣是中央和地方一致的政策，目前完成7成教室的冷氣安裝工程，還有3750間教室待安裝，請教育局務必要求廠商加緊趕工，開學後所有的師生都能在舒適的環境中學習上課。教育局說，目標今年底前全數完成全市1萬3750間教室冷氣安裝。
記者柳榮俊/台中報導
2021-08-05 14:28:11
林祈烽說，當初中央和市府設定的期程是沒有想到會有疫情的變數，現今疫情導致學校提早一個多月停課，市府有沒有可能要求廠商加快工程進度，讓學生在9月開學回到學校後，就有冷氣可以吹。
林祈烽指出，他也接獲家長陳情，指因疫情關係，學生回學校上課後，會不會有學校或老師擔心在密閉的教室內吹冷氣可能會提高傳染的風險，因此教室雖有裝冷氣，但不會開啟，一樣只是開窗戶通風就好？
教育局長楊振昇說，這部分教育局都有研議，在全部教育會議上也有提出來，教育部和台中市未來會訂有指引辦法，除了要求學生要量測體溫和勤洗手外，當有學生體溫超過標準，就會要求家長帶去看醫生，不會讓有學生生病就影響到其他學生的權益。
楊振昇表示，行政院對於全國高中職以下學校冷氣安裝目標設定為今年12月31日前全數完成，台中學校教室冷氣安裝及電力改善進度應屬各縣市前段班，市府編列相關經費加上中央補助共計36億4千多萬元，自疫情發生後，教育局積極與廠商協商加快電力改善及冷氣安裝工程速度，目標今年底前全數完成全市1萬3750間教室冷氣安裝。