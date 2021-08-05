蝦皮購物88購MEN節　 破萬杯8元冰美式下單抽PS5

2021年父親節巧遇微解封促使買氣湧現，蝦皮購物指出「8.8購MEN節」開跑首周的消費需求高峰落在7月28日，時間上恰逢週三免運日，足以見得免運對於消費者的吸引力。因此蝦皮購物再度大手筆發出全站299元免運券，人人都有3張不用搶，就是要搶攻全台男性的心！於此同時，蝦皮購物也觀察到關鍵字熱搜榜出現變化，娛樂電玩Switch、PS5通通榜上有名，成為除了「刮鬍刀」外最受歡迎的父親節禮物！





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為了衝刺站上買氣，蝦皮購物「8.8購MEN節」推出最高現折5000元的商城88折神券等超狂優惠，還有整點限時1折瘋搶活動Apple AirPods Pro只要799元。蝦皮購物讓還沒準備好父親節禮物、擔心送禮傷荷包的用戶，通通都能買得盡興！





還在思索今年88節要拿出什麼禮物來討好老爸嗎？搭配85折神券，經典父親節禮物PHILIPS 5D電鬍刀幫你現省1750元，還有精選熱銷夯品限時下殺，蝦皮購物讓你送出面子也兼顧裡子！有錢也買不到的娛樂神機PS5主機及精選遊戲組 5折價15000元；優惠價2999元的輝葉 miniV美型口袋按摩槍還給爸爸一身輕鬆；限時5250元的純金壹台錢金條，保證讓收到禮物的爸爸笑得合不攏嘴。不只超強折扣下殺，蝦皮購物「8.8購MEN節」更加碼「購MEN點心」最低1元起的超強優惠，萊爾富茶葉蛋、科學麵限時直降1元，夏日消暑不可少的冷飲也推出優惠，7-ELEVEN美式咖啡下殺8元、摩斯冰紅茶下殺18元，今年爸爸節蝦皮購物邀請你跟硬派老爸一起來場難得的親密午茶時光！ 「8.8購MEN節」期間全站不限金額下單還可抽PS5，8月8日下單中獎機率再翻倍，抱回一機難求的PS5不是夢！





▲划算到你會怕！PS5下殺5折、AirPods Pro 800元有找 商城88折券最高現折5,000元。（圖／資料照片）

第2重：蝦皮商城85折、88折神券最高現折5000元

蝦皮購物商城神券大放送，除了釋出1張限定於8/8當天0點至2點使用的商城85折券外，還有88折神券任你拿，用來購買3C家電最高可以現折5000元，超划算！ASUS ROG Strix XG27AQ 27型 電競螢幕原價16999元，商城折扣再搭配85折券後只要10910元，相當於下殺64折；果粉們最愛的2021 iPad Pro使用88折商城券，現折超過3000元，優惠價24640元！





第3重： 7-ELEVEN、摩斯漢堡、萊爾富人氣點心最低1元起

8/8活動正式日，蝦皮購物獻上全天共15檔，熱門點心限量特賣，每人每時段每品項限量購買1次。原價10元的萊爾富茶葉蛋、科學麵，現在只要1元；原價35元的7-ELEVEN CITY CAFE中杯美式(虛擬提貨卡)與原價20元的萊爾富光泉豆漿4℃、通通只要８元；就連最受網友歡迎的摩斯中杯冰紅茶限時瘋搶價只要18元！



