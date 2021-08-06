Lulu再扛金曲獎主持棒！入場規範看這裡

《第32屆金曲獎》即將在8月21日舉行，今（6）日釋出最新影片「金曲新聞」，模擬新聞報導的方式，由動力火車化身主播，公布本屆典禮主持人為Lulu黃路梓茵，星光大道則由瑪麗與鼓鼓主持。至於典禮場地，則是改至於台北流行音樂中心舉辦。

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本屆主持人由Lulu擔任，她曾在第30屆金曲獎典禮主持，這次再度挑起金曲主持大梁，Lulu表示：「很謝謝金曲獎和文化部，在疫情之下大家都有點緊張，氣氛比較不一樣，覺得今年來這邊主持的任務又更加不同了，睽違兩個月，歡迎大家一起來關注屬於音樂人的盛事，當然心情一樣是很開心的。」至於本屆金曲獎的星光大道則由「紅毯女神」瑪麗攜手鼓鼓呂思緯主持，影片中揭露兩人私下曖昧行程，瑪麗與鼓鼓不僅戴上同款口罩，還一同進入家具行挑選，鏡頭一拉近，原來兩人只是在選今年星光大道的紅毯樣式。

▲Lulu黃路梓茵再次擔任金曲獎主持人。（圖／台視提供）

▲瑪麗（左）、鼓鼓擔任第32屆金曲紅毯主持人。（圖／台視提供）

金曲獎頒獎典禮原定6月26日於台北小巨蛋舉行，5月中本土疫情爆發，疫情警戒升為三級，終在7月底迎來疫情趨緩，經過主辦單位最終確認後，將金曲獎場地改至台北流行音樂中心舉行，並參照中央疫情指揮中心疫情警戒第二級標準通案性原則、文化部「表演場館防疫管理措施」等規範，擬具防疫應變措施，包含座席將採梅花座、實聯制、舞台與台下座席維持3公尺安全距離，入場者並須提供快篩或PCR陰性證明及健康聲明書，並全程配戴口罩。而考量防疫優先，本屆典禮不開放一般觀眾入場，僅邀請入圍者及流行音樂產業界人士觀禮。