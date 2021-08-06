力挺梨山果農 大和獅子會號召社團企業認購水蜜桃2千盒

長逾2個多月的三級警戒，國內觀光及市集活動全喊停，雪上加霜，又逢半世紀最大乾旱危機，及颱風接連雨攻，梨山水蜜桃不但產量大減，水蜜桃銷路也成問題。為此，臺中市和平區區長吳萬福為水蜜桃找出路，懇請台中市大和獅子會發起梨山水蜜桃社團企業認購，總計達2000盒，以實際行動力挺果農。

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台中市大和獅子會已連續第六年響應臺中市和平區「梨山森活節．水蜜桃的故鄉在梨山」水蜜桃企業認購，是梨山水蜜桃系列活動「代言人」，不僅如此，還號召中部企業及國際獅子會、同濟會、扶輪社、青商會四大社團各分會、各企業接力認購，是梨山水蜜桃忠實支持者。

▲集結社團企業力量，一舉認購梨山水蜜桃二千盒。（圖／大和獅子會提供）

大和獅子會會長何正仁表示，每年在水蜜桃成熟季節，他都會結合社團企業舉辦「前進部落小旅行」，除了認識泰雅部落文化，也大量採買水果支持在地果農。

今年受到疫情影響，無法直接到產地去採買，改為線上認購活動，原訂目標1000盒，活動發起不到5天，就接獲台灣大和志工社會關懷協會理事長陳明發、大和屋餐飲事業機構副董事長王釭坪、上好生醫科技股份有限公司楊勝得董事長及四大社團及企業界熱烈響應，目前認購超過2000盒，期盼能拋磚引玉，以實際行動力挺梨山優質農特產品。

近期因烟花、

盧碧颱風

來勢洶洶，天氣極不穩定。大和獅子會會長何正仁表示，企業認購的訂單持續增加中，不受颱風影響。只是，每年這個時候都是梨山水蜜桃採收期，水蜜桃相當嬌貴，果皮若是淋到雨水，再曬到太陽就會造成水傷，讓果農很心焦。所以為了支持果農，各企業團體會持續下訂單，直到梨山水蜜桃產季結束。