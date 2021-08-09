麵包控必收！網路激推人氣款麵包：香濃綿密難以抗拒

鹹香味十足的青蔥乳酪？又或是經典的香蒜乳酪？近年來，台灣人飲食習慣日漸西化，以往必吃的燒餅、油條，或是米飯、麵條，不再是每日用餐的首選，反而是口味多樣化，可鹹又可甜的麵包獨佔一方之霸。再加上現代人講求迅速方便及食用安心，因此包裝妥善、口味多變的超商包裝麵包，就成為早餐、下午茶點心及宵夜的最佳首選；而且超商麵包不定時還會推出新產品、優惠活動，製造新鮮感與話題性，讓許多麵包愛好者就算每天吃也不會膩。
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一直以來，菠蘿、卡士達、奶酥與紅豆，都是網路上討論度極高的麵包口味，皆曾登上超商麵包熱銷排行榜，也擁有不少死忠擁護者。像是榮登饕客最愛，麵包界經典中的經典、台灣人的最愛，每個人的童年回憶都少不了這顆散發濃郁蛋香、擁有豐厚菠蘿皮的菱格香菠蘿，使用自製麵種創造出柔軟Q彈的口感，豐厚菠蘿皮增添層次，美味令人難以抗拒。
受歡迎程度與菠蘿麵包不相上下的卡士達，也是許多人從小吃到大的熟悉滋味，尤其那添加瑞穗鮮乳，與蛋黃以黃金比例熬煮而成的卡士達內餡，口感綿密、細緻絲滑，不論大人、小孩都喜愛；而且卡士達麵包不只是常溫好吃，稍加冷凍或是烤箱加熱，還能讓卡士達麵包創造出截然不同的口感。
另外，特別選用法國鮮奶油，打造極致美味、經典風味的菠蘿奶酥，擁有香酥菠蘿外皮以及濃郁奶酥內餡，一口咬下，內外雙餡旋即獻上雙重享受，一次滿足麵包控猶豫不決、容易善變的心；再簡單運用微波爐或氣炸鍋稍稍加熱一番，還能加碼享受現烤出爐的迷人香氣，與外酥內鬆軟的口感，也難怪菠蘿奶酥在熱銷排行榜上始終居高不下。
而眾人對於麵包的熱愛與讚賞，統一麵包都聽到了！為感謝廣大消費者長久以來的支持，經典美味麵包的好康優惠盛大登場，即日起至8月24日，統一麵包指定品項第二件五折，10項人氣口味任你搭配，不必再克服難以抉擇的糾結了，喜歡的麵包口味趁好康一次帶回家，無論是早餐、下午茶點心時間，還是宵夜時光，都能與親朋好友一同共享，細細品味麵包界的經典好滋味。