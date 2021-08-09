麵包控必收！網路激推人氣款麵包：香濃綿密難以抗拒

鹹香味十足的青蔥乳酪？又或是經典的香蒜乳酪？近年來，台灣人飲食習慣日漸西化，以往必吃的燒餅、油條，或是米飯、麵條，不再是每日用餐的首選，反而是口味多樣化，可鹹又可甜的麵包獨佔一方之霸。再加上現代人講求迅速方便及食用安心，因此包裝妥善、口味多變的超商包裝麵包，就成為早餐、下午茶點心及宵夜的最佳首選；而且超商麵包不定時還會推出新產品、優惠活動，製造新鮮感與話題性，讓許多麵包愛好者就算每天吃也不會膩。





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▲擁有豐厚菠蘿皮的菱格香菠蘿，可以說是麵包界經典中的經典、台灣人的最愛。（圖／資料照片

× ▲擁有豐厚菠蘿皮的菱格香菠蘿，可以說是麵包界經典中的經典、台灣人的最愛。（圖／資料照片

受歡迎程度與菠蘿麵包不相上下的卡士達，也是許多人從小吃到大的熟悉滋味，尤其那添加瑞穗鮮乳，與蛋黃以黃金比例熬煮而成的卡士達內餡，口感綿密、細緻絲滑，不論大人、小孩都喜愛；而且卡士達麵包不只是常溫好吃，稍加冷凍或是烤箱加熱，還能讓卡士達麵包創造出截然不同的口感。





▲口感綿密、細緻絲滑的卡士達麵包，不論大人、小孩都喜愛。（圖／資料照片）

× ▲口感綿密、細緻絲滑的卡士達麵包，不論大人、小孩都喜愛。（圖／資料照片）

▲即日起至8月24日，統一麵包指定品項第二件五折，10項人氣口味任你搭配。（圖／資料照片）

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▲而眾人對於麵包的熱愛與讚賞，統一麵包都聽到了！圖／資料照片）