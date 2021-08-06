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《財富老司機》100歲的人生戰略　長壽是禮物還是詛咒？

▲《財富老司機之每週一刻．上車囉！》主持人黃丹本集將帶領觀眾進入《100歲的人生戰略》，如何才能讓長壽成為禮物而非詛咒。
▲《財富老司機之每週一刻．上車囉！》主持人黃丹本集將帶領觀眾進入《100歲的人生戰略》，如何才能讓長壽成為禮物而非詛咒。

財經中心/綜合報導

2021-08-06 21:00:00

當100歲成為了一種常態，那我們就不能夠再像過往一樣，把人生看成只有三階段求，學工作與退休，因為大環境已不能再用年齡決定我們人生的階段了。針對這個現象《財富老司機之每週一刻．上車囉！》主持人黃丹在上一集介紹馬克．潘與梅樂迪斯．芬曼所著的《未來十年微趨勢：洞察工作、科技、生活全新樣貌，掌握下一波成功商機》，本集將帶領觀眾進入《100歲的人生戰略》，如何才能讓長壽成為禮物而非詛咒，扭轉下流老人的窘境。

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首先，雙作者之一的林達．葛瑞騰為倫敦商學院管理實務教授，也是世界經濟論壇傑出學者，全球五十大企業思想家之一，二○一五年獲頒倫敦商學院最佳教師。二○○九年獲選英國《泰晤士報》全球二十位頂尖商業思想家，《人力資源》雜誌選為人資界最有影響力第二名。另一名安德魯．史考特為倫敦商學院經濟教授，牛津大學萬靈學院與經濟政策研究中心研究員，曾任教於哈佛大學與倫敦政經學院。擔任各政府與中央銀行總體經濟顧問，英國金融服務管理局非執行董事。

黃丹指出，訪間一般的書，都從社會人口轉型跟現象，做一個客觀的分析，或者是從個人生命經驗，來做主觀的因應建議，但是《100歲的人生戰略》兩者兼具，書中問了一個難以回答的問題「長壽到底是禮物還是詛咒？」書中進一步解答，長壽專家的時代來臨了。

今日的我們，仍未準備好面對大轉型時代。在過往，我們認為全球化與科技改變人類生活與工作的方式，而在今日與未來，不斷增加的壽命，也將改變每個人的命運。然而，若好好準備迎接新變化，將是天賜良機；不預做任何準備，則有如詛咒臨頭。不論你是誰、在世界哪個角落、目前幾歲，現在就得開始思考迎接長壽必須做出的改變。你所屬的公司，你身處的社會，也是一樣。今日人類的壽命長度，將超越史上任何一個時代，長過我們奉為典範、效法用來做人生抉擇的前輩。許多事即將產生變化，轉變正全面襲來。目前的社會慣例與國家制度，都尚未準備好迎接這樣的長壽時代。

黃丹進一步提到，書中告訴我們解決長壽恐懼的生活模式，就是要記得重新開啟自己多重階段式的人生，如今的時代漸漸不再限制幾歲的人，一定要做什麼事，因為人生很長，如果要活的很精彩，那麼我們腦袋要解放，觀念更是要改，要提早的準備財務等有形的資產。在這本書裡面，作者用了76歲的傑克、50歲的吉米、23歲的珍，透過這三位不同的年代的人，他們的工作、所得、健康等出現什麼樣的變化，來帶領讀者們遇見未來該怎麼辦，以及提醒所有人，退休的情境是不是真的準備好了，能夠好好適應了，要把規律的累積資產，轉換成源源不絕的退休收入。

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