神祕美聲身分曝光！竟是「法國前總理夫人」

創作天后Tanya蔡健雅新歌《Photographs》上線，之前蔡健雅要歌迷猜這位神祕的合作對象是誰，結果近來揭曉，居然是法國前總理薩克吉的夫人Carla Bruni（卡拉布妮）。兩人於今（6）日跨海舉行線上媒體見面會，雙天后同框暢談合作契機。

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Carla事業版圖橫跨歌手、超模，同時也是法國前總理薩克吉夫人，發行的專輯多次奪下法國流行榜冠軍，堪稱「全方位天后」，蔡健雅興奮表示：「我等不及要讓歌迷快點聽到這首歌！」談到兩人合作契機，蔡健雅表示，當初Carla正在尋找與華人歌手合作機會，Carla的團隊詢問各唱片與版權公司，沒想到他們都不約而同推薦「Tanya Chua」（蔡健雅）作為合作對象，恰好蔡健雅也正在籌備新專輯，接到合作的邀約，便跟Carla聯絡並送上歌曲母帶，兩人一「聽」如故，立刻決定合作。

▲▼蔡健雅（上圖）新歌與法國前總理夫人Carla合作。（圖／環球音樂提供）

對於這次合作，蔡健雅表示起初不敢相信，「Carla不會中文、又是首次演唱中文歌詞，所以我親自錄製了中文的歌詞傳給她，讓她可以聽音辨字。」歌曲錄製透過視訊跨海連線，熱愛巴黎的蔡健雅笑說，製作過程讓她鄉愁大爆發，若不是礙於疫情，早就飛到巴黎親錄了。