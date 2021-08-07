毛豆如何保存？內行曝冷凍前「多1步驟」：完美保持翠綠
毛豆無論是當下酒菜或是配料，都是許多人愛吃的食物之一，但吃不完的毛豆該如何保存？對此，搜狐美食專欄《泰安美食客》分享，毛豆千萬別直接冷凍，這樣會讓味道變差，因此在冷凍前需多加一步驟，才能保持顏色翠綠、味道鮮甜。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 00:14:59
根據《泰安美食客》表示，想保存毛豆千萬別直接冷凍，味道會變很差。另外，也有人說「焯水後再來冷凍」，這個方法雖然比直接冷凍好，但在口感上還是跟新鮮的有差別，因此推薦一個包存方法，讓毛豆可以保持翠綠又新鮮。
《泰安美食客》指出，首先要把毛豆的外皮剝掉，技巧是從中間將其折斷，再把兩端的絲撕下來，豆子就可以很好地剝出來了，而在剝豆子時，盡量不要破壞豆子。等全部剝好後，放到水裡簡單沖洗，同時把豆子表面的筋膜洗下來，然後瀝乾水分備用。
《泰安美食客》透露，接著不要直接冷凍、焯水，而是「在鍋內倒油，燒熱後把毛豆全部倒進去，接著開始不停翻炒，直到毛豆比剛下鍋時夠翠綠，就可以關火了」，關火後把毛豆給撈出來，放在一旁靜置，等毛豆放涼。
最後只要準備幾個保鮮袋，把毛豆裝進去，並放到冰箱冷凍就可。用這個保存毛豆，不用擔心味道會變差、顏色會變色，只要記得先在油鍋裡炒一炒，從毛豆顏色發白，炒到顏色變綠就可以了，不需要完全炒熟，這樣就可以保持顏色翠綠、味道新鮮。（編輯：許智超）