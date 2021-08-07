毛豆如何保存？內行曝冷凍前「多1步驟」：完美保持翠綠

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▲《泰安美食客》透露，剝好的毛豆別直接冷凍，只要先在油鍋裡炒一炒，等顏色變綠就好。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

在鍋內倒油，燒熱後把毛豆全部倒進去，接著開始不停翻炒，直到毛豆比剛下鍋時夠翠綠，就可以關火了