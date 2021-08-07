NBA／下季薪資加奢侈稅 勇士、籃網和快艇都破3億美元
今夏NBA自由市場開啟後，各隊補強不斷，根據美國媒體統計，下賽季薪資和奢侈稅加總，金州勇士、布魯克林籃網和洛杉磯快艇都達到3億美元了，其中和主將Stephen Curry(柯瑞)續約的勇士最多，目前已要支出3.62億美元。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-08-07 10:04:24
根據《HoopsHype》記者Yossi Gozlan指出，快艇接連簽下Reggie Jackson、Nicolas Batum和Justise Winslow，加上「可愛」Kawhi Leonard的頂薪合約，快艇目前薪資和奢侈稅加總剛好3億美元。
而目前花最多錢的是勇士，以3.62億美元位名列榜首，籃網3.06億美元居次，公鹿2億美元排在第3，接著是爵士1.92億美元，湖人1.89億美元，也讓Gozlan感嘆，「我們將迎來一個歷史性的奢侈稅繳納季。」
勇士近日和Curry提前完成4年2.15億美元的頂新續約，先前雙方就曾簽過5年2.01億續約，也讓Curry成為史上首位簽過2份超過2億美元合約的球星。Curry下賽季合約為4580萬美元也是勇士之最。
而籃網則是今日爆出和當家球星Kevin Durant完成4年1.98億美元續約，代表KD至少在籃網待到2026年，加上其他兩位球星Kyrie Irving、James Harden的高薪，籃網未來要付的奢侈稅也相當可觀。