暴雨灌南投信義鄉　東埔溫泉區邊坡滑落衝民宅

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）熱帶性低氣壓及西南氣流影響，南投縣信義鄉今天雨勢很大，東埔溫泉區出現邊坡滑落，導致土石衝往民宅，所幸住戶未受傷；另外，仁愛鄉奧萬大聯外道路因出現泥流，今天休園。





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熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局上午發布豪雨特報，其中南投縣有局部大豪雨或超大豪雨；南投縣以信義鄉降雨最多，根據氣象局網站資料，「神木村」測站今天凌晨0時到上午9時當日累積雨量已達267.5毫米，玉山測站也有197.5毫米。





雨勢持續增強，信義鄉公所今天上午宣布全鄉停班、停課，鄉公所防災中心二級開設，並派人員了解災情，東埔村一處邊坡崩落，滑往下方民宅，導致屋體遭土石衝破，混濁泥水也灌入屋內，積水近腳踝，所幸住戶平安無事，由信義鄉公所積極協助安置。





另外，公路總局第二區養護工程處信義工務段表示，信義鄉台21線草坪頭到塔塔加，及台16線臨29便道地利到合流坪路段，土壤含水量飽和，導致土石鬆軟，零星落石不斷，且雨量管理值達警戒值，考量雨天視線及用路人行車安全，今天上午7時到下午5時30分持續實施預警封閉管制，呼籲近期非必要，避免進入山區道路。





林務局南投林區管理處表示，奧萬大國家森林遊樂區聯外道路出現泥流、落石坍方，考量山區天氣及行車安全，奧萬大今天休園，實施道路落石、泥流清除作業，待雨停全面安檢，確認安全無虞後開放。（編輯：李錫璋）1100807



