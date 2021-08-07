煎荷包蛋只會灑鹽？內行「先倒這罐」才下鍋：配白飯掃光
雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！而近日，就有網友分享自己阿嬤的獨門作法，貼文引發廣大迴響，不少人直呼「一盤就能配飯吃光」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 13:35:56
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「我家裡有三個弟妹，爸媽工作把小時候的我們託給阿嬤照顧，記憶中阿嬤常常煮一道湯品給我們吃，就是麻油荷包蛋湯，有麻油雞酒的味道但是卻只有蛋，小時候常常問為什麼沒有肉，長大了才知道為什麼，然而現在自己有能力吃東吃西後，才知道那是記憶中阿嬤愛的味道。」
貼文一出，網友紛紛回應「阿嬤正港內行，荷包蛋麻油湯超好吃」、「我剛結婚時婆婆也常這樣煮，很有媽媽的味道，也增加了關懷跟愛心」、「原來可以用麻油煎蛋....感覺好下飯」、「活60幾歲沒吃過這味，改天試試」、「好特別！聽都沒聽過了，更別說吃」、「以前媽媽做月子也都吃這道」。
另外，也有不少人提供作法「荷包蛋用麻油煎半熟，加米酒沸滾加糖超好吃」、「真的不要再用沙拉油了，麻油煎蛋好吃到爆，也不用灑鹽」、「麻油煎蛋+1，外皮酥脆又半熟蛋黃，一盤就可配飯吃光光」、「麻油先倒下去後再打蛋，然後煎到恰恰之後，倒一點米酒，真的超好吃」、「乾煎麻油蛋或者煎好蛋再放進麻油湯都很好吃....真的只有阿嬤煮的才夠味」。（編輯：張嘉哲）