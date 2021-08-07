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屏東連日豪雨造成災損　縣府團隊全力防救災

▲縣長潘孟安至各地巡視災情，要求盡快調派重機具排除，使路暢通。（圖／屏東縣政府提供, 2021.08.07）
▲縣長潘孟安至各地巡視災情，要求盡快調派重機具排除，使路暢通。（圖／屏東縣政府提供, 2021.08.07）

記者黃正忠／屏東報導

2021-08-07 19:17:59

盧碧颱風過境帶來旺盛西南氣流，屏東縣豪大雨不停，多處傳出積淹水，並緊急撤離三地門、霧台、泰武、來義等部落705人，縣長潘孟安(7日)至各地巡視災情，由於屏東縣已連續降雨逾一星期，山區土石鬆動，沿海低窪地區適逢大潮，大水宣洩不易，農業災損已達3200多萬元，潘孟安已向中央爭取農業天然災害救助，請民眾盡量不要出門做好防災。

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▲潘孟安下午至185線道沿山公路、高屏溪河濱公園等處視察，185線道此次受災嚴重，多處路段積淹水、土石滑落無法通行。（圖／屏東縣政府提供,
▲潘孟安下午至185線道沿山公路、高屏溪河濱公園等處視察，185線道此次受災嚴重，多處路段積淹水、土石滑落無法通行。（圖／屏東縣政府提供, 2021.08.07）
潘孟安指出，屏東連續三天下了上千毫米的雨量，一天5、600毫米的急降雨，從山區、平原到沿海地區都造成很大傷害，連高屏溪都罕見滿水位，河濱公園高灘地也全部積水。縣府團隊已預防性撤離疏散山區部落居民，並在下游加強預部移動式抽水機，盡可能把災害降到最低。

屏東縣災害應變中心5日已針對豪雨擴大三級開設，潘孟安與縣府團隊嚴密監控各地雨情，7日上午8時提升二級開設，潘孟安一早至185線沿山公路視察，再趕回災害應變中心與行政院蘇貞昌院長視訊報告狀況。

截至7日12時許，屏東縣過去24小時累積雨量以佳暮最多，達730毫米，其次是新瑪家727毫米，為安全起見，三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉等執行預防性撤離，總計705人；三地門舊橋、高樹鄉口社大橋、南州鄉南州橋、新埤鄉餉潭橋、來義鄉南和大橋等因河川達到警示水位，實施預防性封橋。

潘孟安下午至185線道沿山公路、高屏溪河濱公園等處視察，185線道此次受災嚴重，多處路段積淹水、土石滑落無法通行，潘孟安說，過去從沒看過185線道如此災況，要求盡快調派重機具排除，使路暢通；高屏溪河濱公園高屏水溪水位水位持續監控中，也請民眾暫時不要前往，安全第一。

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