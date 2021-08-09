北加州6僑社感謝口罩外交　照顧僑民提升台美關係

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世界華人工商婦女企管協會北加州分會會長胡威妮和南灣台灣同鄉會會長詹葳蓮都印象深刻，去年3月美國爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，一切來得突然，引發口罩荒，只能先以布口罩應急，之後海外民間社團透過駐外單位的協助，從台灣進口口罩到美國，給僑胞認購或捐贈。
當去年5月僑委會向全球配送50萬個醫療口罩，接受台僑登記申請，可免費領取15片。胡威妮點滴心頭，她私下詢問工作單位的同事後發現，不管印度、非洲或西班牙裔等，「沒有一個僑民從他們國家拿到免費口罩」。
社群媒體標記「台灣可以幫忙」、「台灣正在幫忙」的文字，打響台灣口罩的防疫外交，那段期間，為數眾多的海外僑社紛紛募資，投入購買口罩對美捐贈的陣容，加碼進行民間草根外交。
「口罩表達台灣的人道關懷、並深入了美國主流社區。」舊金山灣區台灣商會前任會長周信結說，中共的金錢外交，為台灣帶來很大困難。他認為，以商會來說，優勢是人脈，在與美國主流社會互動時，海外社團與政府駐外單位合作，對台灣最有助益，未來會樂於支持任何形式的「台灣可以幫忙」行動。
古柏迪諾（Cupertino）台中友誼城市顧問李萍萍過去兩年擔任會長，去年社團對舊金山灣區的學校、組織和義工團體發放捐贈口罩的過程，她感謝駐舊金山台北經濟文化辦事處和南灣僑教中心以人手少、事情多的期間力挺和幫助的身影。
台灣早期防疫經驗讓世人看到口罩的有效性。口罩文化是一個新的起點，接續要讓美國社會看見更多面向的台灣文化，北加州台灣文化體育協會會長高椿惠說，本月14日在古柏迪諾舉辦的第11屆台灣童玩節，期待提供在地其他國家的人更認識台灣的機會，並為僑民提供有趣和實用的資訊。（編輯：韋樞）1100808