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戴資穎父親節感性PO文！曝爸爸1句話成助力：教會我好多

▲今（8）日是一年一度的父親節，在東京奧運奪下羽球女單銀牌的「世界球后」戴資穎，也在臉書上訴說對爸爸這些年來的感謝。（圖／翻攝戴資穎臉書）
▲今（8）日是一年一度的父親節，在東京奧運奪下羽球女單銀牌的「世界球后」戴資穎，也在臉書上訴說對爸爸這些年來的感謝。（圖／翻攝戴資穎臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-08-08 16:48:51｜2021-08-08 16:52:34

今（8）日是一年一度的父親節，前陣子在東京奧運奪下羽球女單銀牌的「世界球后」戴資穎，也在個人臉書上訴說對爸爸這些年來的感謝，感動表示「謝謝你教會我好多事情！」貼文一出，也讓許多網友熱淚盈眶。

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戴資穎今日在臉書上發文，她回憶起9歲開始打球的過往，透露小時候爸爸總是開著廂型車，帶著姐妹倆到各縣市去參加一些菜市場盃，甚至跑遍了高雄各個球館，只為了讓她能跟不同的人對打，「在我的羽球路上，除了教導我如何面對勝負，也給我最好的支持和安慰。」

戴資穎表示，即使知道爸爸心裡對她的期待比誰都大，卻不會將那些壓力加在她身上，「給我的是滿滿的信心，要我相信自己我可以，有一段時間他常常告訴我『相信自己，人有無限可能』。」這段話也烙印在她的腦海中，成為她不斷努力的關鍵。

▲戴資穎分享與爸爸的合照。（圖／翻攝戴資穎臉書）
▲戴資穎分享與爸爸的合照。（圖／翻攝戴資穎臉書）
戴資穎強調，在打球過程中，也會產生懷疑自己或太累想放棄的狀況，「但爸爸也用最樂觀的方式讓我去做我想做的事，回到場上的我，更加堅定，也知道自己要的是什麼。一路堅持到現在」。戴資穎透露，參加奧運是爸爸從小給她的目標，在她18歲那年終於進入奧運殿堂，22歲更踏上了第二次，「第一次懵懵懂懂，第二次目標很明確，卻發生一點小插曲，第三次我終於站上了頒獎台，這不就是運動員最終的目標嗎？！」

戴資穎說，今天是父親節，原本家庭沒有特別慶祝節日的習慣，「只要家人聚在一起的每一天，都是最快樂的」，最後也向爸爸喊話「父親節快樂，謝謝你教會我好多事情」。

▲戴資穎在2020東京奧運羽球女單金牌戰惜敗陳雨菲，獲得銀牌。（圖／體育署提供）
▲戴資穎勇奪2020東京奧運羽球女單銀牌。（圖／體育署提供）
貼文曝光後，也引來許多網友感動留言，「戴爸與每個爸爸，父親節快樂！」、「爸爸永遠是孩子最穩最安心的隱形靠山」、「戴爸爸，父親節快樂，感謝妳把小戴教育的如此的好，很羨慕你們一家人和樂的樣子，小戴如此的有自信」、「每次看這些運動員的文字都覺得好溫馨勵志。」、「一番話道出你對一件事的堅持和對父親滿滿的愛，真心覺得～～資穎妳好棒」。（編輯：陳雅雲）

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