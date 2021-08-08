戴資穎父親節感性PO文！曝爸爸1句話成助力：教會我好多

我是廣告 請繼續往下閱讀
戴資穎表示，即使知道爸爸心裡對她的期待比誰都大，卻不會將那些壓力加在她身上，「給我的是滿滿的信心，要我相信自己我可以，有一段時間他常常告訴我『相信自己，人有無限可能』。」這段話也烙印在她的腦海中，成為她不斷努力的關鍵。
戴資穎強調，在打球過程中，也會產生懷疑自己或太累想放棄的狀況，「但爸爸也用最樂觀的方式讓我去做我想做的事，回到場上的我，更加堅定，也知道自己要的是什麼。一路堅持到現在」。戴資穎透露，參加奧運是爸爸從小給她的目標，在她18歲那年終於進入奧運殿堂，22歲更踏上了第二次，「第一次懵懵懂懂，第二次目標很明確，卻發生一點小插曲，第三次我終於站上了頒獎台，這不就是運動員最終的目標嗎？！」
戴資穎說，今天是父親節，原本家庭沒有特別慶祝節日的習慣，「只要家人聚在一起的每一天，都是最快樂的」，最後也向爸爸喊話「父親節快樂，謝謝你教會我好多事情」。
貼文曝光後，也引來許多網友感動留言，「戴爸與每個爸爸，父親節快樂！」、「爸爸永遠是孩子最穩最安心的隱形靠山」、「戴爸爸，父親節快樂，感謝妳把小戴教育的如此的好，很羨慕你們一家人和樂的樣子，小戴如此的有自信」、「每次看這些運動員的文字都覺得好溫馨勵志。」、「一番話道出你對一件事的堅持和對父親滿滿的愛，真心覺得～～資穎妳好棒」。（編輯：陳雅雲）