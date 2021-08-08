番茄炒蛋怎煮能入味？內行曝「1撇步」下鍋：蛋酥吸滿汁

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▲網友分享番茄炒蛋的蛋要入味的話，就只能先炒七分熟，最後再下鍋一起拌炒。（圖/家常菜）

只要先用叉子將蛋打散起泡，因為叉子可以攪斷蛋的薄膜，蛋炒起來才會蓬鬆，起油鍋大火炒散蛋液至7分熟

這味超愛的，但從來沒有真正煮成功過」、「每次煮出來都蛋是蛋，番茄是番茄，就是尬在一起都沒入味，感謝分享」、「終於有人教學了，改天來試試看」、「看起來好好吃呀」、「吸飽湯汁的蛋真的超好吃」。（編輯：張嘉哲）