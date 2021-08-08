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番茄炒蛋怎煮能入味？內行曝「1撇步」下鍋：蛋酥吸滿汁

▲你是否每次煮番茄炒蛋時，都覺得蛋跟番茄根本是兩個世界，完全沒有融合的感覺？（示意圖／取自pixabay）
▲你是否每次煮番茄炒蛋時，都覺得蛋跟番茄根本是兩個世界，完全沒有融合的感覺？（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-08 18:06:01

日常生活中，雞蛋是我們不可或缺的食物，其內含豐富的蛋白質，每天幾乎都會吃到，而除了單吃蛋以外，我們也會加入各種食材烹飪，例如常見的番茄炒蛋、菜脯煎蛋等等，但你是否每次煮番茄炒蛋時，都覺得蛋跟番茄根本是兩個世界，完全沒有融合的感覺？近日，就有網友分享其秘訣，直呼0技巧，不會下廚的人也能輕鬆學會。

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原PO在「家常菜」臉書社團貼文指出「好吃的番茄炒蛋有秘訣，調味只需要番茄醬跟鹽，吸滿番茄湯汁的蛋超美味，材料需要番茄兩大顆（底部劃十字、熱水先燙過、去皮然後切塊）、蛋三顆打散備用、青蔥（切小段分成蔥白根蔥綠）；調味料則需要番茄醬2湯匙、鹽1中匙。

▲網友分享番茄炒蛋的蛋要入味的話，就只能先炒七分熟，最後再下鍋一起拌炒。（圖/家常菜）
▲網友分享番茄炒蛋的蛋要入味的話，就只能先炒七分熟，最後再下鍋一起拌炒。（圖/家常菜）
「做法非常簡單，只要先用叉子將蛋打散起泡，因為叉子可以攪斷蛋的薄膜，蛋炒起來才會蓬鬆，起油鍋大火炒散蛋液至7分熟（這樣蛋才會吸收到蕃茄湯汁的蛋，才會酥香鬆軟）撈出備用，同一鍋中放1匙油炒香蔥白，放入番茄塊炒出酸香味，加入番茄醬一起拌炒出香味後，加入炒過的7分熟蛋、鹽巴、半量杯水一起煮8分鐘，讓蛋吸飽湯汁，加入蔥綠就能起鍋」。

貼文一出，網友紛紛回應「這味超愛的，但從來沒有真正煮成功過」、「每次煮出來都蛋是蛋，番茄是番茄，就是尬在一起都沒入味，感謝分享」、「終於有人教學了，改天來試試看」、「看起來好好吃呀」、「吸飽湯汁的蛋真的超好吃」。（編輯：張嘉哲）

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