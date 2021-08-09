豆腐怎麼選最健康？專家揭「4點」要注意：熱量魔王是它

說到便宜又百變的家常食材，不可不提到「豆腐」，無論是用煎、煮、炒或炸的方式料理都相當美味，不過豆腐種類多，該怎麼選才最健康呢？對此，美女營養師高敏敏也揭開「4大重點」並曝光「熱量魔王」是百頁豆腐，提醒民眾要注意。





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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

「豆腐、豆乾、豆製品家族，你最愛吃哪一個呢」，營養師高敏敏表示，自己最害怕「百頁豆腐」，

因為

百頁豆腐

大多是用大豆蛋白為原料，澱粉當黏稠劑，再加大豆油、食品添加物製成的，「

簡單來說就是黃豆加油，所以油脂含量才這麼高，一般一條百頁豆腐185g竟可以高達363大卡

」。

高敏敏接著分享「豆製品」的製作方式，黃豆榨汁做成「豆漿」之後，加上凝固劑變「豆花」，再加壓力脫水，就變「嫩豆腐」、「板豆腐」，若經油炸，就成了「油豆腐」；若經「冷凍」，就成了「凍豆腐」，接著經再壓與烘乾，就變「豆干」，「而豆漿加熱時上面一層一層的薄膜，可以做成『豆皮』」。





▲吃錯豆腐熱量恐怕爆表，對此，營養師高敏敏也揭開各式豆腐的熱量，提供給民眾參考。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

× ▲吃錯豆腐熱量恐怕爆表，對此，營養師高敏敏也揭開各式豆腐的熱量，提供給民眾參考。（圖／高敏敏營養師 授權提供）

因此，高敏敏就提醒「吃對豆腐很重要」，並揭開「4大重點」，第一「在意熱量」，選豆漿、豆花、豆腐；第二「想補鈣」，選豆干、凍豆腐、傳統板豆腐；第三「想補蛋白質」，選豆皮、豆干；第四「不想變胖」，拒吃百頁、炸豆皮。





最後，高敏敏也表示，能吃越接近黃豆原型的豆腐是最好的，除了富含優質植物性蛋白不含膽固醇，大豆中的大豆異黃酮、維生素E、維生素B群，能改善代謝及腸道環境。她也提到，凍豆腐的製作跟嫩豆腐其實差不多，至於熱量會相差這麼大，主要是因為凍豆腐會去掉水分，導致熱量提高，如果又使用煎、炸的烹煮方式，熱量、脂肪自然會上升，「豆腐吃法千變萬化，選對豆腐吃得更健康，從今天開始跟我一起聰明選擇豆腐吧」。（編輯：郭佩蓉）





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