煎荷包蛋一翻就破？內行「多1步驟」才起鍋：焦香又下飯
雞蛋可以說是我們幾乎每天都會吃到的食物，而其烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等等，也有許多人愛吃荷包蛋，把蛋白煎得焦黃，然後蛋黃五分熟再拌飯簡直是一大享受！不過，你是否也有個困擾，就是在煎荷包蛋時，蛋黃一直破裂，導致根本做不出完美的形狀呢？近日，就有網友分享煎荷包蛋的技巧，甚至一次就能煎4顆，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 12:59:30
原PO在「廚藝公社」貼文指出「我個人很愛吃不熟的荷包蛋，但自從有一次朋友的媽媽做了不一樣的荷包蛋之後，我就愛上了，這種」看似凝固但其實還不算熟的荷包蛋，完全不會讓蛋黃液外流，也不會噎口，真的很適合小朋友吃」。
「做法其實非常簡單，不沾鍋先下油之後熱鍋，然後打入雞蛋，黏在一起也沒關係，可以一次打四顆雞蛋，到時候再分切就好，接著最關鍵，不要翻動它，但是轉中小火並且「蓋上鍋蓋」燜一下就能直接起鍋，很多人煎荷包蛋都敗在翻面，這個方法就算你想吃有蛋液的荷包蛋也不需要翻面，想吃什麼熟度自己控制！
貼文一出，網友紛紛回應「救贖到我這荷包蛋白痴...翻面都沒成功過」、「看起來有夠好吃....」、「拌飯超配的」、「我很愛吃這種，尤其是邊邊要脆的」、「發現這做法可以一次煎好幾顆，好讚」、「可以加點水在蛋上面，再蓋鍋蓋」、「我真的只要一翻面就破，即使油多也一樣破.......這是好方法要學」。（編輯：張嘉哲）