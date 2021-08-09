COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

買蝦子「秒塞冰箱保存」全做錯！行家揭1招：怎吃都鮮美

▲買蝦子如何正確保存？行家揭「1招」怎吃都鮮美。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲買蝦子如何正確保存？行家揭「1招」怎吃都鮮美。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 13:58:11

蝦子種類眾多，舉凡泰國蝦、草蝦、明蝦等，而喜歡吃海鮮的人，通常都對「蝦子」愛不釋手，蝦子鮮甜Q彈的口感更是讓人欲罷不能。不過，蝦子買回家後究竟該如何保存，才能保持鮮甜？近日，以美食、料理聞名的搜狐專欄《小楊聊美食》提到，大多數人把蝦買回去之後，都直接塞冰箱冷凍，但時間放得越久，吃起來就沒這麼新鮮了，同時透露一招保存法，讓蝦怎吃都鮮美。

我是廣告 請繼續往下閱讀
第一：我們將蝦買回來之後要先清洗乾淨，然後將這堆蝦分成數等分，每一份的量剛好都是一次所需的，這樣拿的時候就方便許多，不用每次都要先將所有的蝦拿出來。

▲買蝦子如何正確保存？行家揭「1招」怎吃都鮮美。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲買蝦子如何正確保存？行家揭「1招」怎吃都鮮美。（示意圖／翻攝自Pixabay）
第二：準備好保鮮袋，往裡面丟入一層蝦，加上一匙白糖，接著再放入一層蝦、一匙糖，以此類推。直到全都裝好後，將保鮮袋封起來，最後再將它們全都丟進冰箱裡冷凍，等每次要吃的時候，直接拿一袋出來，隨時都能吃到新鮮可口的蝦子。

事實上，往蝦裡加白糖的這種保存方法非常管用，因為白糖可以牢牢鎖住蝦肉中的水分，就算冷凍過後，水分也不會流失，等到要吃的時候再取出來，放在常溫下自然解凍即可，這樣保存的蝦子吃起來口感依舊鮮嫩。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.1%5.9%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.17%80.83%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.25%32.75%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀