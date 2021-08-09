買蝦子「秒塞冰箱保存」全做錯！行家揭1招：怎吃都鮮美
蝦子種類眾多，舉凡泰國蝦、草蝦、明蝦等，而喜歡吃海鮮的人，通常都對「蝦子」愛不釋手，蝦子鮮甜Q彈的口感更是讓人欲罷不能。不過，蝦子買回家後究竟該如何保存，才能保持鮮甜？近日，以美食、料理聞名的搜狐專欄《小楊聊美食》提到，大多數人把蝦買回去之後，都直接塞冰箱冷凍，但時間放得越久，吃起來就沒這麼新鮮了，同時透露一招保存法，讓蝦怎吃都鮮美。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 13:58:11
第一：我們將蝦買回來之後要先清洗乾淨，然後將這堆蝦分成數等分，每一份的量剛好都是一次所需的，這樣拿的時候就方便許多，不用每次都要先將所有的蝦拿出來。
第二：準備好保鮮袋，往裡面丟入一層蝦，加上一匙白糖，接著再放入一層蝦、一匙糖，以此類推。直到全都裝好後，將保鮮袋封起來，最後再將它們全都丟進冰箱裡冷凍，等每次要吃的時候，直接拿一袋出來，隨時都能吃到新鮮可口的蝦子。
事實上，往蝦裡加白糖的這種保存方法非常管用，因為白糖可以牢牢鎖住蝦肉中的水分，就算冷凍過後，水分也不會流失，等到要吃的時候再取出來，放在常溫下自然解凍即可，這樣保存的蝦子吃起來口感依舊鮮嫩。（編輯：賴詠璿）