他用「鑄鐵琺瑯鍋」煎蛋超黏鍋！成品破碎　內行曝2秘技

雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，除了水煮蛋、蒸蛋、炒蛋外，許多人最常做的就是煎荷包蛋，不過，煎荷包蛋看似簡單，其實也暗藏學問！近日就有網友在PTT請益大家「用鑄鐵琺瑯鍋煎蛋有何秘技？」釣出內行傳授「2撇步」。

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原PO在

PTT cookclub板

中表示，自己用鑄鐵琺瑯鍋煎但，已經嘗試過熱鍋冷油、熱鍋熱油，但不管怎麼試，蛋打下去就瘋狂黏鍋，這讓他無奈直呼「我只是想美美的煎一顆荷包蛋而已...請問有沒有琺瑯鍋達人可以分享一下秘技？」

▲一名網友在PTT請益大家「用鑄鐵琺瑯鍋煎蛋有何秘技？」釣出內行傳授「2撇步」。（圖／翻攝自PTT）

原PO也透露，「我先中小火空燒鍋子個五分鐘，然後下冷油，此時油有出現油紋，然後打蛋下去，煎了一兩分鐘左右關火，讓餘溫把蛋繼續煮熟，蛋白邊緣都有煎脆，油量我也下滿多的（有用噴的把整個鍋面都上一層油），這時候想鏟起來，但是因為黏鍋的關係都鏟爛掉...」

問題曝光，立刻有行家解密，直指「

油量要夠多

」、「

不要急著關火

」是成功關鍵，「油不夠多，蛋很會吃油」、「用噴的那個量是不夠的，想省油量還是用不沾鍋比較好」、「不要關火，夠熟了就不黏」、「不要關火，煎到你要的熟度再關」、「主要是油太少，另外鍋子燒五分鐘太久了」、「我冷油熱油都放蛋下去過，除了油要多點外，重點是你要確定蛋底部是完全焦脆才能翻」、「不要關火，會沾就是不夠熱或不夠熟」、「蛋下去，要持續中火（180度）千萬不要關火，以前都會覺得油少放一點，但太容易沾鍋，後來索性油放多一點也煎得漂亮酥脆又香。」（編輯：許苡晴）