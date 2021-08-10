玉米罐頭吃不完怕發霉！女曝「1招保存」：每次吃都超鮮
玉米不僅口感香甜，飽滿金黃的玉米粒更是十分賞心悅目，吃下肚也頗有飽足感，而不少民眾也會在家自煮玉米，或是直接買玉米罐頭，不過用不完的玉米罐頭，究竟該如何保存呢？近日，一名女網友在臉書分享，保存吃不完的玉米罐頭妙招，透過簡單的方法，就可以防止開過的玉米粒發霉。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 11:37:00
原PO在臉書社團《我愛全聯好物老實說》表示，玉米罐頭開過後，如果玉米粒一次用不完，都會將其放在塑膠袋內鋪平，放冷凍保存，當冷凍蔬菜，之後要料理時直接拿出來使用相當便利。
畫面中可見，原PO將剩下的玉米粒裝進塑膠袋內，鋪成薄薄的一層，並將塑膠袋對摺，平放進冷凍庫內。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「很讚，不然玉米很快就發霉了」、「我家玉米罐頭如果用不完，下一餐一定有玉米濃湯，一次用完」、「這招每次吃都超鮮」、「聰明耶，不然每次罐頭都用不完，冰了又會發霉，感謝分享」、「我也是這樣用，味道不會變，也不用強迫自己一次吃光」、「哇！學到了，等一下來處理一下」；此外，也有網友分享「用夾鏈袋，比較不會有冰箱的味道」、「蔥、蒜、薑、辣椒也可以先切好冷凍」、「我是用小保鮮盒分裝冷凍」。（編輯：賴詠璿）