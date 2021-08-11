斯里蘭卡女性在日本收容死亡　曾要求就醫未獲准

（中央社東京10日綜合外電報導）33歲斯里蘭卡女性桑達馬利今年3月在日本收容所內死亡，調查報告今天出爐，指出她曾因身體不適要求就醫卻未獲准，認為收容醫療體系不夠完善，對局長等4人予以警告等處分。
日本放送協會（NHK）報導，桑達馬利（WishmaSandamali）今年3月在名古屋出入國居留管理局的收容設施內病死，出入國管理廳今天對此事公布最終版本調查報告。
報告中指出，桑達馬利今年1月起健康惡化，她曾多次要求赴醫院就醫與打點滴，但現場的工作人員違反內規，自行判斷沒有必要讓她就醫，也沒有向局長報告。
另外，收容設施的診療室沒有固定執勤的醫師與護理師，桑達馬利死亡當天設施內沒有醫療人員，她病情惡化時只有一般職員在場，醫療體系不夠完善。
朝日新聞報導，出入國管理廳因此對名古屋出入國居留管理局時任局長佐野豪俊、時任次長渡邊伸一予以警告（訓告）處分，並對另2名幹部處以較輕微的「嚴加注意」（嚴重注意）。
入管廳長官佐佐木聖子今天在記者會上，為自己沒有善盡監督責任道歉。她說，近日將會向桑達馬利正在日本的家屬說明報告內容，也會將部分收容設施內的監視器畫面提供給家屬。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1100810