立陶宛冷回中國召回大使　決心與台灣發展互惠關係

我國將在立陶宛設立「台灣代表處」，引起中國當局不滿，中國外交部宣布決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使。對此，立陶宛外交部做出回應，表示對中國的決定感到遺憾，並強調決心與台灣發展互惠關係。





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立陶宛外交部稍早在發出聲明證實中國召回駐立陶宛大使一事，表示已經接獲中國告知此事，並對中國的此舉感到遺憾。立陶宛外交部在聲明中指出，「要藉這個機會重申，立陶宛尊重一中原則，但已決心與歐盟還有世界上其他國家一樣，要與台灣發展互惠關係。」





中國外交部因台灣將在立陶宛設置代表處感到不滿，稍早發出聲明，直指「立陶宛政府不顧中方反復交涉、曉以利害，宣布允許台灣當局以『台灣』名義設立『代表處』。」表示將會召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使。更威嚇台灣，表示「『台獨』是死路一條，圖謀在國際上搞分裂活動絕對不會得逞。」





我國外交部長吳釗燮7月20日宣布，將於立陶宛設立代表處，名為「駐立陶宛台灣代表處」。這不但是睽違18年再次於歐洲設立辦事處，也是第一次以「台灣」名義在歐洲設處，吳釗燮表示這具有重大意義。立陶宛外交部當日發布的新聞稿，也以「國家」來稱呼台灣，表示今年秋天將到台灣設立辦事處。



