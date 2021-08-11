美議員推動台灣與國民兵合作　因應潛在台海危機

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民主黨籍的達克沃絲7月20日協同12名跨黨派參議員，提出「台灣夥伴關係法案」（Taiwan PartnershipAct），要推動美國國民兵（National Guard）與台灣成立夥伴計畫，鼓勵雙邊防衛高層官員提升交流。她今天在活動上進一步說明提案理念。
達克沃絲表示，她希望台灣防衛部隊能與美國國民兵建立常態化關係，藉此大幅促進雙邊往來，提升台灣軍事整備與能力。若區域出事，美軍需要前往支援，也不須一切從零開始，因為雙方已有共同訓練經驗。
在達克沃絲努力下，「2022財政年度國防授權法案」（FY 2022 NDAA）也納入相關條文，要求美國行政部門就增進美台防衛合作、美國國民兵與台灣合作的可行性與適當性，對國會進行簡報。
達克沃絲指出，美國州級國民兵夥伴計畫（StatePartnership Program，SPP）評價相當好，報酬率十分高。
根據官網資訊，SPP計畫牽起各州國民兵與不同國家軍事部隊連結，協助他們建立合作、互惠關係。計畫啟動25年來，已與89個國家建立82項夥伴關係，其中13項在印太區域，包含2006年及2012年分別與夏威夷、俄勒岡州建立夥伴關係的印尼和越南。
官網指出，透過SPP計畫，美國國民兵與夥伴國進行軍事往來，推進防衛安全目標的同時，也促進軍事、政府、經濟與社會層面更廣泛的跨部門互動。
除在印太有更大範圍且持續性的軍事存在，達克沃絲說，美國也應強化區域經濟能見度，包括透過簽署多邊或雙邊貿易協定。
達克沃絲表示，今年秋天她將率領國會代表團訪問印太區域，聚焦經濟議題，談論美國需要提供能取代中國的替代方案。她並未透露會造訪哪些國家。
達克沃絲6月6日曾與共和黨籍參議員蘇利文（DanSullivan）、民主黨籍參議員昆斯（Chris Coons）旋風式訪台3小時，宣布美國政府將捐贈台灣75萬劑疫苗，強調美方不會拋下台灣孤軍奮戰。（編輯：韋樞）1100811