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樓上狂拉椅子太吵！他貼公告「一招」反擊　路人驚訝讚爆

▲公寓大樓的住戶，時常會遇到樓上鄰居發出惱人的噪音。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲公寓大樓的住戶，時常會遇到樓上鄰居發出惱人的噪音。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-08-11 15:04:39

在校園生活中，老師時常要求學生把椅子靠攏時，一定要將椅子抬起來，因為椅子拖地板的聲音會干擾到其他班級；同樣的道理，在日常生活中，住在公寓大樓的民眾拖拉椅子時，也會干擾到其他住戶的安寧，近日就有網友分享，看到有住戶不堪其擾樓上鄰居都將椅子拖在地上，於是決定寫公告反擊，貼文引發熱烈迴響。

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日前就有一位網友在臉書社團《爆廢公社》分享了一張照片，只見照片裡的牆上貼了一張紙，三樓住戶寫著「我準備了幾個椅腳要送給經常拉椅子發出噪音的住戶，拜託半夜不要再拉椅子了！要做的事情很簡單就只是把『它』套上椅子腳就好，這樣大家都可以享受寧靜舒適的居家生活了」。再往下一看，牆上竟然黏了三款椅腳護墊，雖然原PO不是該社區的住戶，不過他也說「感受到3樓住戶的無奈跟憤怒」。

▲不堪其擾的住戶贈送椅腳保護墊。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲不堪其擾的住戶贈送給樓上住戶椅腳保護墊，引發討論。（圖／翻攝《爆廢公社》）
這篇文章也吸引深受噪音干擾的網友留言，表示「真的！這招很好欸，樓上這樣真的有夠吵！」、「我也是去買這個送樓上鄰居、問題解決了」、「拖椅子的聲音真的很吵，被吵過+1」、「我家樓上還會固定在凌晨2點～3點之間練重訓，每次把啞鈴放下時的碰撞聲之大」、「真的很吵，走路也碰碰碰的，像地板跟他有仇一樣，椅子一下拉出來一下推進去」，還有網友大讚「好貼心的鄰居」、「真的佛心」、「都幫買好還買三種還給你選擇，不要不領情了啊」。

不過有網友則是說出了自己的可怕經歷，「以前有住過一間房，晚上都會有椅子拖地倒下的聲音，後來問鄰居，他們都有聽到，樓上沒住人，以前有人上吊過...」，其他網友也開玩笑的說「樓上真的有住人嗎？」、「其實到了半夜有雜音，不一定是樓上造成的聲音…」。（實習編輯：王麗雯）

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