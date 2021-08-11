桃源孤島三里金煌芒果運出受阻　烘成芒果乾上架

8月豪雨狂炸高雄，山區嚴重受創，桃源區復興、梅山和拉芙蘭三里因明霸克露橋及聯外道路中斷成為孤島，導致正值採收期的金煌芒果也無法運出，僅能就地烘成芒果乾，市府農業局為特別於「高雄首選電商平台」上架桃源當地的金煌芒果乾協助行銷，期望能和山區農民一起度過這次難關。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-11 17:40:56
高雄市農業局指出，高雄金煌芒果的種植面積約881公頃，主要產區為桃源及六龜，主要產期為每年夏季6至8月，桃源因地勢較高、氣溫較低，金煌芒果開花成熟時間較晚，因而採收期遇上這次8月颱風的西南氣流豪雨，導至採收的金煌芒果無法運出產區。
為協助受災農戶，農業局輔導農民將金煌芒果烘成果乾，並協助上架至「高雄首選電商平台」，金煌芒果果實碩大、肉質豐厚、口感細緻，烘成果乾別有一番清爽滋味；桃源區農友馬速達鱲工坊主人張文珠女士表示，受制於交通中斷，新鮮芒果暫時無法外運，感謝市政府適時向族人伸出援手，希望大家能夠多多支持原鄉的產品。
農業局局長張清榮表示，金煌芒果的產區六龜區及桃源區海拔高，空氣及水質環境條件也相當好，今年生產品質也相當優良，可惜採收期遇到此次豪大雨，讓農民一年的心血付諸水流，張局長強調，農業局已輔導農民將已採收的金煌芒果烘成果乾，延長保存期限還能提升商品價值，歡迎大家上「高雄首選電商平台」購買金煌芒果乾，一同支持災區的農民重新復建。