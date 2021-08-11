桃源孤島三里金煌芒果運出受阻　烘成芒果乾上架

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高雄市農業局指出，高雄金煌芒果的種植面積約881公頃，主要產區為桃源及六龜，主要產期為每年夏季6至8月，桃源因地勢較高、氣溫較低，金煌芒果開花成熟時間較晚，因而採收期遇上這次8月颱風的西南氣流豪雨，導至採收的金煌芒果無法運出產區。

▲桃源區復興、梅山和拉芙蘭三里因明霸克露橋及聯外道路中斷成為孤島，農業局輔導農民將金煌芒果烘成果乾，並協助上架至「高雄首選電商平台」。（圖／高雄市農業局提供）

為協助受災農戶，農業局輔導農民將金煌芒果烘成果乾，並協助上架至「

產區六龜區及桃源區海拔高，空氣及水質環境條件也相當好，