COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

欠薪爭議恐遭解聘校長　中原大學：已向法院提出訴願

▲中原大學欠薪爭議，教育部不排除啟動「解聘校長」程序。（圖／翻攝Google街景）
▲中原大學欠薪爭議，教育部不排除啟動「解聘校長」程序。（圖／翻攝Google街景）

記者李春台/桃園報導

2021-08-11 18:40:02

高教工會今（11）日發出新聞稿指出，自今年6月起揭露中原大學一位編制內教師竟遭欠薪達一年半，被教育部連續開出10萬、20萬、35萬元的罰單，並要求立刻恢復該師聘任後，中原大學卻仍未改正。教育部7月19日再次開出罰單，對中原大學處以違反《教師待遇條例》第23條的最高罰鍰：50萬元。此案累積裁罰已逾百萬，創我國教育法制史最高紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀

高教會指出，中原大學片面宣稱是「編制外教師」，契約到期就要「無異議離職」。對此，教育部陸續對中原大學開出教育部並經私校諮詢會議正式決議，將刪減中原大學獎補助款。但中原大學回應指出，該名教師為中原大學之「短聘」教師，惟聘期屆滿後片面自我主張為「編制內」教師，不願依契約離職。聘期中亦無欠薪之情事。


高教會表示，中原大學近日終於釋出初步善意，向該師表達：願意自110學年度起聘回該師擔任編制內教師，給予排課。但對於過去的欠薪，則仍不願意償還，導致爭議還未完全落幕。


高教會表示，本月初於立法院的協調會議上，教育部代表向工會及該師指出，教育部認定中原大學該案教師為「編制內教師」、應該受到《教師法》和《教師待遇條例》保障，基於該師未曾依法遭「不續聘」，身份上仍是中原大學的編制內教師，因此中原大學就有繼續發薪義務，沒發薪資即會構成「欠薪」。


會議上，教育部也強調，教育部就會依《教師待遇條例》規定，「繼續開罰到改善為止」，不因訴願而停止。除此之外，教育部代表終於鬆口：倘若扣減獎補助款也無法導正中原大學的行為，將會基於中原大學校長「嚴重違反教育法令」，依《私立學校法》第43條啟動「解聘校長」程序。


中原大學回應表示，針對此案，中原大學已提請行政訴願，並已進入行政院訴願審議委員會審議，尚未有審議結果。本校亦已向桃園地方法院提起「確認僱傭關係不存在」之訴，目前已進入司法程序。中原大學將完全遵照司法判決之結果，依法進行後續之處置。亦請各界尊重司法。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.14%26.86%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀