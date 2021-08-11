欠薪爭議恐遭解聘校長　中原大學：已向法院提出訴願

我是廣告 請繼續往下閱讀
高教會指出，中原大學片面宣稱是「編制外教師」，契約到期就要「無異議離職」。對此，教育部陸續對中原大學開出教育部並經私校諮詢會議正式決議，將刪減中原大學獎補助款。但中原大學回應指出，該名教師為中原大學之「短聘」教師，惟聘期屆滿後片面自我主張為「編制內」教師，不願依契約離職。聘期中亦無欠薪之情事。
高教會表示，中原大學近日終於釋出初步善意，向該師表達：願意自110學年度起聘回該師擔任編制內教師，給予排課。但對於過去的欠薪，則仍不願意償還，導致爭議還未完全落幕。
高教會表示，本月初於立法院的協調會議上，教育部代表向工會及該師指出，教育部認定中原大學該案教師為「編制內教師」、應該受到《教師法》和《教師待遇條例》保障，基於該師未曾依法遭「不續聘」，身份上仍是中原大學的編制內教師，因此中原大學就有繼續發薪義務，沒發薪資即會構成「欠薪」。
會議上，教育部也強調，教育部就會依《教師待遇條例》規定，「繼續開罰到改善為止」，不因訴願而停止。除此之外，教育部代表終於鬆口：倘若扣減獎補助款也無法導正中原大學的行為，將會基於中原大學校長「嚴重違反教育法令」，依《私立學校法》第43條啟動「解聘校長」程序。
中原大學回應表示，針對此案，中原大學已提請行政訴願，並已進入行政院訴願審議委員會審議，尚未有審議結果。本校亦已向桃園地方法院提起「確認僱傭關係不存在」之訴，目前已進入司法程序。中原大學將完全遵照司法判決之結果，依法進行後續之處置。亦請各界尊重司法。