中國外交部批立陶宛　嚴重違反一中原則

（中央社台北11日電）中國外交部今晚回應立陶宛外交部的聲明，批評立陶宛允許台灣當局以台灣名義設代表處，公然和台灣當局搞官方往來，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反「一個中國」原則。
中國外交部昨天宣布召回駐立陶宛大使，並要求立方召回駐中大使後，立陶宛外交部發表聲明表達遺憾，同時重申立方決意在「一個中國」政策下，追求與台灣的互惠關係，如同歐盟和世界各地的許多國家。
對此，中國外交部官網今晚發布發言人華春瑩就中方召回駐立陶宛大使答記者問的新聞稿。
華春瑩稱，「一個中國」原則的含義不容歪曲。對於嘴上說堅持「一個中國」原則，實際上卻公然和台灣當局搞官方往來，甚至為「台獨」勢力站台的行徑，中國人民絕不答應。
她並稱，中立建交以來，中方始終尊重立方主權、獨立和領土完整，從未做過有損立國家利益的事情。立方允許台當局以台灣名義設代表處，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反「一個中國」原則，「中方有權也應當做出正當合理的反應」。
華春瑩最後稱，中國再次敦促立陶宛不要誤判中方捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強意志，切實履行堅持「一個中國」原則的承諾，為兩國關係的穩定健康發展創造條件。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1100811