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卓伯源講3次朱立倫最想選總統　朱辦：2024推最強戰將

▲前彰化縣長卓伯源今（12）日領表參選國民黨主席，他主張要做專職黨主席，劍指競爭對手朱立倫。（圖／記者余祥攝,2021.08.21）
▲前彰化縣長卓伯源今（12）日領表參選國民黨主席，他主張要做專職黨主席，劍指競爭對手朱立倫。（圖／記者余祥攝,2021.08.21）

記者余祥／台北報導

2021-08-12 12:26:33｜2021-08-12 12:29:04

前彰化縣長卓伯源今（12）日領表參選國民黨主席，他主張要做專職黨主席，劍指競爭對手朱立倫，他並要求朱立倫把話說清楚，朱所謂2024最強人選是否不包括自己，他還連續重覆說了3次「朱立倫最想選總統」，如果2024提名黨主席球員兼裁判，就是國民黨惡夢的開始，2016悲劇絕對不能再發生。

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卓伯源說，幾天前朱立倫宣布參選時提到2024最強人選包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜、中廣董事長趙少康，並不包括朱自己，但他建議朱把話說清楚、講明白，重新做一個完整論述，因為朱立倫的話只講了一半，下半段話的意思是，雖然侯等人最強，但不代表是最想選總統的人，真正想選總統的人是朱立倫，他並連續重覆說了3次，「朱立倫最想選總統」。

卓伯源說，他尊重朱立倫選總統的宏願，建議朱專心準備參選2024，當年前主席吳伯雄就是專職無私的黨主席，幫國民黨贏回2008總統與立委大選，今天國民黨要再走正確的路，這次也要選出一位專職無私的主席。

朱立倫辦公室發言人凌濤則表示，這段時間基層座談心聲就是2022年要贏回來，沒有2022年就沒有2024年，朱立倫多次對外講，國民黨重點就是2022年要贏，2024年就是無私的推出最強選將應戰。

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