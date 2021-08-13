科技配備微精進─Land Rover全新21年式Range Rover Velar P250 R-Dynamic S試駕

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首先，全新21年式Range Rover Velar，在引進車型上有所調整，初期僅引進搭載2.0升渦輪四缸引擎的P250動力規格，並有P250 S與P250 R-Dynamic S兩種等級，本次試駕的即為高規的P250 R-Dynamic S，在外觀上幾乎沒有更動，僅改配置新款的五輻樣式鋁圈，P250 R-Dynamic S則會以深灰色烤漆處理，P250 S則維持原來的銀色。
全新21年式Range Rover Velar主要的改變在於車內配備與部分陳設上的精進，首先進入車內最明顯的改變方向盤改為更具有跑格的樣式，同時快捷鍵介面也改回傳統的按鈕與旋鈕搭配設計，使用上直覺性上有所改進，另外就是將多數人較不習慣的旋鈕式換檔紐，改為傳統排檔桿介面，同樣可以減少駕駛者的適應時間。
而整體介面最為進步的部分，就是中央配置的PIVI PRO 資訊娛樂系統更新了全新操作介面，除了直列橫滑試的選項介面外，多了圓型類按鍵式的介面，各項功能的切換更為流暢，選單分層邏輯也有所簡化直覺，比起前期介面在操作時的便利性可說是大幅進步，整體介面樣式也變得清爽許多。
另外在科技功能面上，也增加了全新的360度3D環景顯示、後部碰撞預警輔助與後方車流警示系統、以及將Land Rover獨有的水深偵測感應系統列為標配，其中3D環景顯示會以車外3D立體俯瞰模式顯示車輛周邊的狀況，完全消除車輛四周視覺死角，而後部碰撞預警輔助與後方車流警示系統，在倒車時會對左右來車予接近中的移動障礙物發出警示，提高倒車時的安全性，都是對台灣的用車環境非常受用的配備。而水深偵測感應系統在多數時候使用率可能不高，但到了假日休閒需要行經涉水路段時就會發揮功能，甚至是像近期台灣中南部豪雨成災，遇到積水路面時，此功能同樣可以幫助駕駛掌握路況與積水深度，每當發生天災時，就會特別想要一輛生而就有越野DNA的Land Rover，而Range Rover Velar原廠所公布的安全涉水深度為530mm，遠優於多數同級車款。
至於動力系統，P250動力規格皆搭載2.0升渦輪增壓引擎，可輸出249PS最大馬力與365Nm最大扭力，搭配8速手自排變速系統，原廠0-100km/h起步加速的成績為7.5秒，以一輛超過1.8噸的LSUV來說，開起來仍算是輕快，適切的動態表現，無論操控性與舒適性都有所兼顧；而與多數同級車相比，Range Rover Velar更多分優異的越野能力，就如同前文所說的，除了休閒上山下水能耐強，面對極端氣候變異，這樣的車款也讓你多一分應對的能力。
風格獨具的Range Rover Velar，給予多金雅痞全新的購車選擇，而全新21年式Range Rover Velar P250 R-Dynamic S在實用配備與科技面作些許精進後，建議售價較初期引進的Range Rover Velar S P250R-Dynamic相比還略為調降了1萬，為324萬，試駕車還另外選了黑色對比車頂、車室負離子系統、ATPC全地形行進控制系統、Meridian 750W 3D環繞音響、抬頭顯示器等配備，讓其配備更為豐富，車主購車時也同樣可依喜好與需求選購配備。產品經過適度調整後，Range Rover Velar吸引力與競爭力都有所提升，仍舊是展現自我品味與個性的優質選擇。
| Range Rover Velar P250 R-Dynamic S規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4797/2147(後視鏡展開)/1683
| 軸距(mm)
| 74
| 車重(kg)
| 1875
| 引擎型式
| 直4渦輪增壓汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1997
| 最大馬力(hp/rpm)
| 249/5000
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 365/4500
| 變速系統
| ZF 8速手自排
| 傳動型式
| 四輪驅動
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 多連桿
| 前輪尺寸
| 255/55 R19
| 後輪尺寸
| 255/55 R19
| 0-100km/h加速(秒)
| 7.5
| 極速(km/h)
| 217
| 平均油耗(km/l)
| 12.1
| 售價(萬元)
| 324